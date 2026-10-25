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王鴻薇宜蘭造勢轟林國漳「新潮流門神」 籲選民挺司法正義男神吳宗憲

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人吳宗憲（左三）一抵達造勢會場，很多人上前與他握手合影，高喊加油。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長參選人吳宗憲（左三）一抵達造勢會場，很多人上前與他握手合影，高喊加油。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣黨部今天在羅東鎮舉辦造勢活動，立委王鴻薇、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人到場，力挺國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。王鴻薇批評民進黨對手林國漳是「新潮流的門神」，呼籲宜蘭人選擇「司法正義男神」吳宗憲，現場聚集許多支持者相挺。

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王鴻薇表示，吳宗憲從檢察官、新北市法務局長到不分區立委，表現有目共睹，呼籲選民11月28日團結支持吳宗憲；更替前縣長林姿妙討回公道，批評執政黨動輒以司法追擊在野黨，強調不能接受無止境的政治追殺。

王鴻薇質疑，林國漳自稱公益律師，卻曾為性侵案件被告辯護，「是哪門子公益律師？」林國漳參選前被形容為政治素人，實際上卻與新潮流關係密切，甚至能在民間公司擔任董事、監事並領高薪，若讓林國漳當選，宜蘭工程採購恐有圖利特定團體的疑慮，呼籲選民選出真正為人民把關的縣長。

王鴻薇提及，吳宗憲關注長者、孩童及年輕家庭，並推動65歲以上長者免繳健保費、普發每人2萬元現金等政策，強調吳宗憲持續推動修法，希望落實還稅於民。

陳琬惠表示，宜蘭藍白合作透過一關一關的民調整合，自己是吳宗憲的最佳隊友；批評民進黨執政以來發動大罷免，司法也存在不公問題，並指林國漳與新潮流關係密切，呼籲選民支持吳宗憲，避免司法不公造成寒蟬效應。

「有信心，團結一定贏」，宜蘭縣前縣長呂國華表示，最近看到前立法院長游錫堃抹黑吳宗憲，吳認養服務宜蘭3年多來，已經落地深耕，協助解決很多宜蘭重大問題，反觀對手林國漳對於宜蘭經濟海域受侵害，沿海設立風力發電等如此重大問題，林國漳都不敢講任何話，「選這種縣長要做什麼？」林國漳自稱「在地服務30年，其實是賺錢30年」。

競總主委林建榮強調，吳宗憲具有行政立法司法等學經歷豐富，經過兩次民主初選出線，具有民意基礎，不像對手林國漳經過勸進1年多，不情不願參選，吳若能當選是宜蘭人福氣，宜蘭脫胎換骨的機會。

宜蘭縣前縣長呂國華站台支持國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，喊出有信心，團結一定贏。記者戴永華／攝影
宜蘭縣前縣長呂國華站台支持國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，喊出有信心，團結一定贏。記者戴永華／攝影

立委王鴻薇（右）力挺國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左），呼籲宜蘭人選擇「司法正義男神」吳宗憲。記者戴永華／攝影
立委王鴻薇（右）力挺國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左），呼籲宜蘭人選擇「司法正義男神」吳宗憲。記者戴永華／攝影

林國漳 王鴻薇 宜蘭 2026九合一選舉

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