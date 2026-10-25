張國威成立金城競總　3名縣長候選人同台高喊「翻轉金門」

無黨籍金門縣長候選人張國威今天上午在金城鎮民生路成立競選總部，同為無黨籍的李文良、梁文韜、張火木也到場力挺，4人同台喊出「理念相同、目標一致、翻轉金門」，為選戰增添話題。張國威表示，他的政見主打清廉政治、國際旅遊島及文化振興三大主張，更提出「四年內讓鄉親收入加倍」的目標，試圖以跨黨派、跨世代、跨產業的合作模式爭取選民認同。

繼成立金沙鎮、金湖鎮競選服務處，張國威今天進一步在金城成立競選總部，吸引百餘位鄉親、宗親及產業界人士到場。除了3名縣長候選人李文良、梁文韜、張火木同台，前議員陳滄江也到場致意；民眾黨縣議員候選人尚文凱、楊霈璿，以及金城鎮民代表參選人汪松威、金寧鄉民代表翁明惠等人也出席支持。

4名無黨籍縣長候選人同台，成為活動焦點。李文良表示，選舉應該是歡樂、彼此祝福的過程，各候選人提出自己的理念與願景，交由選民選擇，應是一場君子之爭、公平競爭，大家對金門未來都有各自的規畫，但希望金門更好的目標一致。

張火木則把焦點放在金門未來的區域發展，指出金廈大橋及廈門翔安國際機場可能帶來的發展紅利，縣政府不應視而不見；梁文韜則呼籲選民拒絕買票、賣票，直言「金門人不賣票，如果沒有人賣票，就不會有人買票」。

張國威致詞時表示，這次選舉幾乎每位候選人都喊出「金門要改變」，但改變不能只停留在口號，而是需要大家共同投入。他認為，金門地方不大，不應被政黨與藍綠白立場切割，應以海納百川的態度整合政界、產業界及不同世代的力量，建立跨黨派合作的大聯盟，為地方發展尋找新契機。

在政治改革方面，張國威以「貪腐是一切罪惡的根源」為訴求，主張建立清廉、公開透明的政府，讓公共資源真正用於民眾福祉。他更當場立誓，若當選後查出自己有任何貪污，就「把我關到死」，強調政治人物應接受更高標準的檢驗與鄉親監督。

經濟方面，張國威看好翔安國際機場及金廈區域交通發展帶來的觀光契機，主張善用金門的地理優勢，打造「國際旅遊島」，並提出四年內讓鄉親收入加倍的目標。他也表示，未來將強化金門酒廠的品牌經營與市場行銷，結合地方產業，創造青年返鄉就業、創業的機會。

文化方面，他主張整合閩南、戰地、僑鄉、酒香及鄒魯五大文化特色，透過活化與創新行銷，將金門的歷史底蘊轉化為觀光資源及地方發展動能。

活動中，金門縣青嶼張氏宗親會理事長張水駱為張國威披上競選肩帶，並有 贈送好彩頭、蒜頭等吉祥物，象徵祝福與支持。現場支持者也高喊「微風吹起、金門有望」，將氣氛推向高潮。

無黨籍金門縣長候選人張國威（中）今天成立金城鎮競選總部，民眾黨議員候選人尚文凱（左二）、楊霈璿（右二）、金城鎮民代表候選人汪松威（右一）、金寧鄉民代表候選人翁明惠（左一）也都出席活動，共喊「金門要發威，要選張國威」。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長候選人張國威（左二）今天成立金城鎮競選總部，同為無黨籍的李文良（右二）、梁文韜（左一）、張火木（右一）也到場力挺，4人同台喊出「理念相同、目標一致、翻轉金門」。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長候選人張國威今天成立金城鎮競選總部，現場支持者高喊「微風吹起、金門有望」。記者蔡家蓁／攝影