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蔣萬安戴眼鏡出席競總成立 鍾沛君抱屈：視察遭抹黑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安連日坐鎮指揮中心，出席國民黨北市議員鍾沛君競選總部成立大會時也戴上眼鏡。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安連日坐鎮指揮中心，出席國民黨北市議員鍾沛君競選總部成立大會時也戴上眼鏡。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天下午赴國民黨北市議員鍾沛君競選總部成立大會。由於薔琵颱風剛走，蔣萬安連日坐鎮指揮中心，出席活動時也戴上眼鏡。鍾沛君致詞時也替蔣萬安抱屈，特別指視察清潔隊時被問一句要不要體驗看看，就糟民進黨放大抹黑。

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蔣萬安上台後，先與鍾沛君玩起市政快問快答。隨後，他致詞讚鍾從記者、主播到發言人，歷經專業訓練公共議題，在議會關注婦幼、育兒家庭等，都直指核心，給予市政團隊政策的推進，舉凡捷運南環段、大巨蛋完工啟用到輝達進駐台北市。同時，在地方服務發揮同理心，讓台北這座城市持續令人驕傲、往前邁進。

鍾沛君則替蔣萬安抱屈，這幾天因應颱風，都駐守在災防中心，視察道路復災時，清潔隊長一句要不要體驗，「一定是直接覺得有何不可。」一起和第一線同仁捲袖恢復市容，沒想到被綠營擴大抹黑。「合理的叫監督、不合理的叫做抹黑。」

鍾沛君形容今天的競選總部成立，站在台上像是鋼琴成果發表會，仍是會有些緊張，父親也是持續叮嚀看板、旗幟是否有放妥。但談起8年來的政績，鍾沛君細數針對長者照顧、校園霸凌、第一線教職人員的教學品質，甚至到城市改造，都與在地居民一起攜手，「希望自己終老時回過頭，這座城市有我努力的成績。」

同時，國民黨前主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、媒體人趙少康、立委賴士葆等人到場。郝龍斌表示，當時就是自己勸進鍾參選大安文山，如同女兒般督促。而趙少康則是提醒鄉親，一定要回去拉票、固票，這次至少要投出超過2萬票。

另外，賴士葆則談台北市長選舉，直言民進黨北市長參選人沈伯洋當過補習班老師，一張嘴胡蕊蕊（台語：天花亂墜）講得很漂亮動聽，反觀蔣萬安很老實、扎扎實實，一路走來始終如一，所以要幫忙宣揚政績。

媒體人趙少康（右）、立委賴士葆（左）替國民黨北市議員鍾沛君站台。記者邱書昱／攝影
媒體人趙少康（右）、立委賴士葆（左）替國民黨北市議員鍾沛君站台。記者邱書昱／攝影

國民黨前主席朱立倫（左）、台北市前市長郝龍斌（右2）替國民黨北市議員鍾沛君站台。記者邱書昱／攝影
國民黨前主席朱立倫（左）、台北市前市長郝龍斌（右2）替國民黨北市議員鍾沛君站台。記者邱書昱／攝影

蔣萬安 鍾沛君 眼鏡 2026九合一選舉 台北市選舉

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