陳韋任競總成立拚大文山第二席 蘇貞昌、蘇巧慧站台力挺
民進黨新北市議員第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）參選人陳韋任今在新店北新藝術廣場舉行競選總部成立大會，主辦單位稱現場湧入超過千名支持者。民進黨新北市長參選人蘇巧慧親自授旗，行政院前院長蘇貞昌也到場站台，呼籲支持者市長票投蘇巧慧、議員票投陳韋任，力拚民進黨在大文山選區拿下關鍵第二席。
陳韋任競選總部成立大會以戰鼓、祥獅獻瑞及地方舞蹈演出揭開序幕，現場支持者揮舞旗幟、高喊口號，蘇巧慧則授予陳韋任戰旗，象徵團隊攜手迎戰年底選舉。
蘇巧慧表示，看見新店、深坑、石碇、坪林及烏來的鄉親到場支持，讓她相當感動，現場也有許多與陳韋任一樣的年輕人，代表新世代的力量。她說，未來若要為新店及大文山地區推動地方建設，需要陳韋任這樣的人才加入，成為新北團隊的生力軍，並強調會努力回應鄉親期待。
陳韋任表示，自己是土生土長的新店人，也是坪林子弟，過去曾在蘇巧慧立委團隊擔任副主任，也曾任父親、現任新北市議員陳永福的特助，累積中央與地方服務經驗。加上自身具有建築及都市規劃專業，希望未來進入議會後，延續父親30多年來的地方服務精神，為大文山爭取更多建設與資源。
陳韋任指出，身為新人，肩負爭取民進黨在第九選區第二席議員的責任，地方服務不能只是傾聽民意，更要持續追蹤、協調，將居民需求轉化為具體建設。未來將關注老舊街區改善、都市更新、公共空間、道路及行人安全、山區聯外交通，以及步道建設、觀光環境與地方產業發展，結合專業提出具體規畫。
陳永福也在大會上親自為兒子陳韋任披上競選背帶，象徵傳承地方服務經驗。他表示，自己深耕新店、大文山地區30多年，希望鄉親支持陳韋任進入議會，接續為地方服務的責任。
蘇貞昌表示，距離投票日剩下34天，陳韋任已做好準備，呼籲在場鄉親不僅要投票支持，也要協助拉票，並盼支持者將市長票投給蘇巧慧、議員票投給陳韋任，讓新世代接棒。
現場包括立委吳秉叡、張宏陸、王世堅，以及民進黨發言人吳崢、新北市議員翁震州等人到場支持，吳秉叡送上「凍蒜」、張宏陸送上「包中」祝福，王世堅也牽起陳韋任的手表達支持。新北市議員鄭宇恩及台北市議員王閔生則擔任主持人，活動最後在支持者高喊「年輕有韋、值得信任」等口號中落幕。
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