陳韋任競總成立拚大文山第二席 蘇貞昌、蘇巧慧站台力挺

民進黨新北市議員第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）參選人陳韋任今在新店北新藝術廣場舉行競選總部成立大會，主辦單位稱現場湧入超過千名支持者。民進黨新北市長參選人蘇巧慧親自授旗，行政院前院長蘇貞昌也到場站台，呼籲支持者市長票投蘇巧慧、議員票投陳韋任，力拚民進黨在大文山選區拿下關鍵第二席。

陳韋任競選總部成立大會以戰鼓、祥獅獻瑞及地方舞蹈演出揭開序幕，現場支持者揮舞旗幟、高喊口號，蘇巧慧則授予陳韋任戰旗，象徵團隊攜手迎戰年底選舉。

蘇巧慧表示，看見新店、深坑、石碇、坪林及烏來的鄉親到場支持，讓她相當感動，現場也有許多與陳韋任一樣的年輕人，代表新世代的力量。她說，未來若要為新店及大文山地區推動地方建設，需要陳韋任這樣的人才加入，成為新北團隊的生力軍，並強調會努力回應鄉親期待。

陳韋任表示，自己是土生土長的新店人，也是坪林子弟，過去曾在蘇巧慧立委團隊擔任副主任，也曾任父親、現任新北市議員陳永福的特助，累積中央與地方服務經驗。加上自身具有建築及都市規劃專業，希望未來進入議會後，延續父親30多年來的地方服務精神，為大文山爭取更多建設與資源。

陳韋任指出，身為新人，肩負爭取民進黨在第九選區第二席議員的責任，地方服務不能只是傾聽民意，更要持續追蹤、協調，將居民需求轉化為具體建設。未來將關注老舊街區改善、都市更新、公共空間、道路及行人安全、山區聯外交通，以及步道建設、觀光環境與地方產業發展，結合專業提出具體規畫。

陳永福也在大會上親自為兒子陳韋任披上競選背帶，象徵傳承地方服務經驗。他表示，自己深耕新店、大文山地區30多年，希望鄉親支持陳韋任進入議會，接續為地方服務的責任。

蘇貞昌表示，距離投票日剩下34天，陳韋任已做好準備，呼籲在場鄉親不僅要投票支持，也要協助拉票，並盼支持者將市長票投給蘇巧慧、議員票投給陳韋任，讓新世代接棒。

現場包括立委吳秉叡、張宏陸、王世堅，以及民進黨發言人吳崢、新北市議員翁震州等人到場支持，吳秉叡送上「凍蒜」、張宏陸送上「包中」祝福，王世堅也牽起陳韋任的手表達支持。新北市議員鄭宇恩及台北市議員王閔生則擔任主持人，活動最後在支持者高喊「年輕有韋、值得信任」等口號中落幕。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席陳韋任競選總部成立大會，與支持者握手、互動，現場民眾揮舞旗幟，氣氛熱絡。圖／陳韋任提供

陳韋任競選總部今舉行成立大會，現場聚集超過千名支持者，民眾揮舞競選旗幟、高喊口號，展現選戰氣勢。圖／陳韋任提供

陳韋任競選總部成立大會上，蘇巧慧與陳韋任進行授旗儀式，象徵攜手迎戰年底選舉。圖／陳韋任提供

民進黨新北市議員參選人陳韋任今在新店北新藝術廣場舉行競選總部成立大會，現場與支持者熱情互動，爭取鄉親支持。圖／陳韋任提供