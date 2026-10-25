張嘉郡成立醫事團體後援會 拋出全方位10大醫療旗艦政見

雲林縣長候選人張嘉郡今天以「健康雲林．厝邊共照」為核心願景，成立醫事團體後援會，提出10大旗艦政見，強調將將從社區出發，透過20鄉鎮市衛生所、雲林6大急救責任醫院、基層診所、長照及社區資源整合，打造具有雲林特色的非都會型「全齡健康照護網」，守護雲林人健康。

醫師團體後援會來自雲林各地醫師及醫事人員括雲林縣公共衛生智庫執行長林柏煌、中醫師公會理事長楊志中、牙醫師公會理事長黃昭賢、藥師公會理事長許仁厚及護理師護士公會理事長廖惠娟等出席相挺，並由雲林診所協會理事長林嘉祈擔任後援會會長。

張嘉郡說，未來4年將從預防、篩檢、治療、復能到長照5大醫療逐步轉型，實現「小病庄頭看、專科遠距看、急症在家治、出院有人顧、長輩老安心」的目標，讓醫療走出醫院、走進社區、走進家裡。

張嘉郡指出，未來將以20鄉鎮市衛生所為健康服務入口，整合門診、遠距專科、健康篩檢及長照轉介，讓鄉親在地就能獲得更完整的照護，同時強化癌症篩檢、慢性病管理及長者功能評估，從治療走向預防，實現「少生病、早發現、就近醫、安心老。」

針對中風、骨折及高齡衰弱患者，張嘉郡表示，將建立PAC（急性後期整合照護）與長照綠色通道，把握出院後黃金90天復能期，透過分階段追蹤，減少照護中斷；並將強化家庭照顧者支持、喘息服務及在宅醫療，結合遠距醫療與行動復能，朝打造「30分鐘醫療支援圈」的目標邁進，讓醫療服務更貼近偏鄉及有需要的家庭。

同時將推動「雲林營養照護3.0」，結合在地農業發展長者營養餐食及偏鄉營養服務，並持續強化銀光樂活園區的高齡醫療、復能及銀髮科技功能；同時加強高齡多重用藥管理、食品安全源頭把關，建立常態性的醫事團體溝通平台，讓第一線專業意見能及早納入政策規畫。

雲林面臨人口高齡化、偏鄉交通不便及醫療資源分布不均等挑戰，張嘉郡說，未來醫療政策必須從醫院中心走向社區與家庭，以「預防在前、醫療在地、復能不中斷、急症到家、出院零空窗、照顧有人幫」為核心，讓健康照護走進鄉鎮、走進家庭。

雲林縣長參選人張嘉郡今天成立醫事團體後援會，來自雲林各地的醫護團體出席力挺。記者蔡維斌／攝影