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批沈伯洋回應砍樹 韋淳祐：為反對市府連市民安全都反對？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

風向株式會社總監韋淳祐今推出「颱風大作戰：病樹清除隊」，向第一線公務員致敬，也透過遊戲讓大家認識病樹的安全風險。民進黨台北市長參選人沈伯洋則說「跟人民講如果不砍這個樹，就會壓到人等，這個做法是把人民推更遠。」韋淳祐反問，沈伯洋為了反對市府，連市民安全都要反對嗎？

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韋淳祐指出，薔琵颱風期間，23日承德路四段路樹倒塌、壓毀車輛，3位民眾受困，幸好第一線人員及時協助脫困。倒樹傷人的風險，不是遊戲情節，是現實。更有里長反映，颱風前曾請公園處修剪，卻因輿論壓力，連修剪都不敢。這值得追查釐清，而不是繼續讓第一線人員承受指責。

韋淳祐說，遊戲推出後，馬上有第一線人員傳訊告訴他們一段讓人聽了很難過的心聲：「我們也只是一個市府小單位，民進黨用網軍碾壓我們，雙拳難敵四手，又不是每天不用工作，只要戰網路，褐根病是早就有的，別的縣市一樣，防治工程不會是一天之內生出來，議會預算都有審到，這真的是基層的心聲，我們被網軍欺負到出門都不敢說自己是公園處，到底做錯了什麼？我們只做了自己該做的事。」

韋淳祐說，不是每棵樹都該砍。該保留、修剪或移除，都應公開專業依據、接受檢驗。但尊重專業，也包括正視風險，而不是只接受自己喜歡的結論。提醒危險，竟然成了遠離人民？難道不講，樹就不會倒，市民就安全了？

韋淳祐質疑，沈伯洋是在關心市民安全，還是為了討好特定支持者、反對現任市府，連病樹的風險都可以輕描淡寫，連提醒民眾都要批評？樹不會看政治立場才倒，風雨也不會挑支持誰的人才傷。不能掌聲自己拿，壓力丟給公務員，風險留給市民承擔。

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