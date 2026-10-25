沈伯洋驚訝蔣萬安不知「縫合說」？蔣萬安再喊話：應好好了解台北市

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋市民大道將台北切成南北，主張「南北縫合」；台北市長蔣萬安今表示歡迎各界提意見但不能天馬行空；沈今再質疑蔣，表示驚訝怎會不知縫合概念？蔣下午受訪表示，市民大道不是切開南北，它是聯通東西，過去切開南北是鐵路，但鐵路已地下化。

蔣萬安說，沈伯洋的南北縫合說，過去切開南北的問題已排除，並喊話沈委員，應該要好好了解台北市。

另外，蔣萬安這幾天薔琵颱風來襲時間，坐鎮台北市防颱應變中心，媒體今天也問蔣，昨天有點燒聲，是否感冒了？身體撐得住？蔣萬安說，他都有補充維他命C。

對於對手沈伯洋車掃時，都有加裝防彈玻璃，蔣萬安也被問到相關選舉維安？蔣萬安表示，他相信警方會做很好安排，警政署也都會有規畫。

至於明天競總成立，媒體今天也問蔣，有沒有預估會有多少人到場參加？蔣萬安說，他明天競總成立，歡迎市民朋友都一起來參與，希望所有市民朋友都一起來共襄盛舉。