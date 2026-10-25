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影／柯文哲酸洋流是包裝出來的 沈伯洋：歡迎一同加入感受真假
民眾黨創黨主席柯文哲今天酸「洋流」都是包裝出來的，手法和2018年的「韓流」一樣。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席台北市議員參選人張銘祐競選總部成立大會時被問及此事，他表示，這是大家對城市新的方向、治理方式與選舉文化有一種期待，歡迎柯文哲一同加入來感受，就可以知道到底是真的還是假的。
沈伯洋說，「我常講並不是因為我而有洋流，而是洋流本來就在這個社會當中」，指是大家看到了機會想要站出來，這不是用包裝或行銷可以做到的事。
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