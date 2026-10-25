「洋流」是包裝？沈伯洋：本就在社會流動 歡迎柯文哲到場參與

颱風剛過境，各參選人也恢復選舉行程，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到新竹市為同黨參選人莊競程助選，下午再趕回台北參加議員參選人張銘祐、陳賢蔚競總成立，面對民眾黨主席柯文哲稱事都是包裝出來，沈下午受訪表示尊重，但「洋流」本就在社會上流動看到機會才站出來，不是包裝行銷可做到，歡迎柯到場參與。

沈伯洋表示，他尊重柯文哲的看法，但每一次選舉都不一樣，這一次「洋流」是大家對於城市新的方向、治理方式、選舉文化的一種期待，洋流本就在社會上流動，大家是看到了一個機會想要站出來，不是用包裝或行銷可以做到的，歡迎柯加入感受，就可以知道到底是真的還是假的。

而被問到「洋流號」加裝防彈玻璃，沈伯洋說，除跨境鎮壓因素外，選戰倒數大家情緒也會比較高，保護好自己也是對選民、家人負責，過去選情緊張大家也會做相關維安，但因為玻璃隔著，感覺沒有跟大家打招呼會一直想要探出頭來，幕僚就會提醒，也跟民眾說聲不好意思。

而近日沈伯洋拋出市民大道「縫合」議題也引起各界討論，蔣萬安競辦則批評，名詞一大堆，不熟市政還一再出洋相。沈上午回應，市府現有專案線性公園往北車也一直在做「縫合」，也還原當天座談會是談到「東西縫合」，而當下認為應多談「南北」，因為鐵路地下化後蓋市民大道高架，但路口卻受到橋墩阻礙，沒增設南北通行未實質縫合，心理、物理要跨過距離仍然存在，並預告下月將提出市民大道活化方案。

颱風剛過境，各參選人也恢復選舉行程，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到新竹市為同黨參選人莊競程助選，下午再趕回台北參加議員小雞張銘祐、陳賢蔚競總成立，面對民眾黨主席柯文哲稱事都是包裝出來，沈下午受訪表示尊重。記者余承翰／攝影