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出席百工百業相挺 蘇巧慧：新北迎接新時代
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午舉辦「新北百工百業挺巧慧」活動，聚集數十個同鄉、產業與職業後援會，擠爆板橋中山國中朝陽館。蘇巧慧會前受訪表示，今天是選前倒數34天，非常感謝這段時間有這麼多後援會紛紛的成立，選前只剩下一個月，不只是支持市長蘇巧慧，還有36位議員提名人都全壘打，讓新北市能迎接一個新時代。
蘇巧慧說，今天活動包含四大社團、六大專業團體，還有各個同鄉與社團等等，不同專業都站出來挺我們，今天再次集結，就是為了要宣示說，選前只剩下一個月了，所以大家要更努力。
蘇巧慧說，不只是支持市長蘇巧慧，還有36位議員參選人，希望都能全壘打，讓新北市能迎接一個新時代。
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