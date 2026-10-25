許淑華、周俊霖中寮合體拚勝選 喊敬老金再加碼千元

選戰倒數，國民黨南投縣長許淑華今與黨內中寮鄉長參選人周俊霖成立聯合競選總部，強調縣鄉要同行，提出農業、長照、交通等政策，周也喊出重陽敬老禮金再加碼1000元；縣黨部主委游顥授戰旗給兩人，籲鄉民讓周延續推動中寮發展。

中寮鄉地勢狹長分隔成南、北中寮，考量選戰布局，許淑華與周俊霖將當地競總拆分兩區，今天成立南中寮聯合競總，縣黨部主委游顥、立委馬文君、前縣長林明溱、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲等到場站台力挺，展現團結氣勢。

許淑華表示，他上任後著眼交通與民生，已推動幸福巴士上路，投22線連結投26線完工，北中寮加油站也落成啟用，將持續完善公托、長照等社福，更整合助力青農培育、農業技術訓練，協助在地產業拓展通路，而縣鄉要同行才有利施政。

中寮鄉長參選人周俊霖則說，他若當選推動興建社福綜合大樓、共融公園等，延續鄉長廖宜賢推動中寮發展，更將全力爭取鄉公所重陽敬老禮金再加碼1000 元，並將通盤檢討台電變電站回饋金，落實專款專用，讓鄉民能享受實質照顧與福利。

國民黨南投縣黨部主委游顥今親自授予戰旗，中寮鄉長廖宜賢也致贈球棒給許、周兩人，象徵「一棒接一棒」；游顥強調，同黨才能齊心合作通推動政策，呼籲鄉親11月28日要投票支持給許淑華和周俊霖，讓中寮持續向前邁進。