少康戰情室專訪點閱破22萬 蘇巧慧：聊得盡興可以再繼續

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前接受TVBS「少康戰情室」專訪，點閱率已破25萬人次。蘇巧慧今天被問到此事時回應，謝謝趙大哥給她機會上節目訪談，還有聯合報共同主辦，非常感謝。那天訪談非常的愉快，不只是趙大哥，還有兩位與談人都很專業，大家聊得蠻盡興的，一下就過了，大家在講完的時候就說「欸，好像還可以再繼續」。

蘇巧慧說，她記得趙大哥當年參選台北市長的口號叫做「最壞的時代，最好的選擇」，告訴大家，在最新的時代裡面，他就是最好的選擇。

蘇巧慧說，自己是抱持著希望讓趙大哥、更多觀眾朋友知道，蘇巧慧現在就是「最新的時代、最好的選擇」，讓大家能感受到他們對新北市的熱情與創意、能力、誠意，希望未來真的有機會和大家一起為這座 400 萬人的城市努力。