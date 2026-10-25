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少康戰情室專訪點閱破22萬 蘇巧慧：聊得盡興可以再繼續

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席「新北百工百業挺巧慧」活動。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席「新北百工百業挺巧慧」活動。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前接受TVBS「少康戰情室」專訪，點閱率已破25萬人次。蘇巧慧今天被問到此事時回應，謝謝趙大哥給她機會上節目訪談，還有聯合報共同主辦，非常感謝。那天訪談非常的愉快，不只是趙大哥，還有兩位與談人都很專業，大家聊得蠻盡興的，一下就過了，大家在講完的時候就說「欸，好像還可以再繼續」。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，她記得趙大哥當年參選台北市長的口號叫做「最壞的時代，最好的選擇」，告訴大家，在最新的時代裡面，他就是最好的選擇。

蘇巧慧說，自己是抱持著希望讓趙大哥、更多觀眾朋友知道，蘇巧慧現在就是「最新的時代、最好的選擇」，讓大家能感受到他們對新北市的熱情與創意、能力、誠意，希望未來真的有機會和大家一起為這座 400 萬人的城市努力。

蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 趙少康

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