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薔琵走了 鄭麗文：看今天天氣知道2026選舉重現青天白日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文為員林市長參選人凃俊任站台助講。圖／縣長參選人魏平政競總提供
國民黨主席鄭麗文為員林市長參選人凃俊任站台助講。圖／縣長參選人魏平政競總提供

彰化縣員林市長參選人凃俊任今成立競選總部，國民黨主席鄭麗文出席致詞指出，彰化是六都以外第一大縣，員林市是彰化縣很重要的地方，員林選舉是國民黨的定海神針，不能被民進黨新潮流拿走，彰化縣、員林市才會是選民大家的，而不會變成新潮派的。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，今是台灣光復節也是黃道吉日，很多競選總部成立，從台灣北部到南部她有10個行程，中台灣很重要，彰化縣不能不來，因為彰化是六都以外第一大縣，員林市是彰化很重要的一個地方，所以員林選舉是國民黨的定海神針，她看到凃俊任競總成立大會強強滾，代表著凃俊任人氣爆表，氣勢有夠讚。

鄭麗文話鋒一轉表示，颱風一定會過去，不管什麼風雨，2026選戰國民黨一定要贏，尤其彰化縣這場對藍軍、國民黨來講非常重要，關係著整個中台灣的未來，及台灣民主未來要往哪裡走；彰化要繼續建設、要起飛升級都看這一戰，她相信彰化人眼睛都很亮、智慧很高，雖然風風雨雨但一切都會過去，看今天天氣就知道，烏雲會散開，青天百日會重現。

鄭麗文說，雖然這次選舉國民黨面對龐大壓力，民進黨賴清德、新潮流希望把彰化收回去，而彰化不是賴清德的也是新潮流的，他們用司法恐嚇國民黨和選民，奧步盡出，但是選民不被嚇大的，國民黨不是「呷菜」，可以容許民進黨、新潮流胡作非為嗎？今天台灣民主和司法一定要獨立，媒體一定要超然，可是在民進黨的手上統統變成他們的東廠與走狗，這是台灣民主上悲哀之處。

鄭麗文繼續說，大家不必擔心，「勇敢作伙向前行，什麼攏毋驚。樹頭站得穩，毋驚樹尾做風颱。」她對彰化人有信心，只要大家堅定和團結，一定會贏，國民黨的對手都倚靠賴清德、新潮流，如果彰化、員林被對手拿走就吃「呷尬油洗洗」，新潮流吃乾抹淨，比誰都狠、比誰都毒，不會留給大家活路，選民都別想在這裡「站起（生存）」，所以國民黨要團結一致，對外抵制新潮流。

鄭麗文 凃俊任 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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