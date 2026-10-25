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一天連跑5場競總成立 何欣純拋「六星級福利政策」推海線雙軌高架化

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員參選人吳中源競總今天成立，民進黨台中市長參選人何欣純出席力挺。圖／何欣純競總辦公室提供
台中市議員參選人吳中源競總今天成立，民進黨台中市長參選人何欣純出席力挺。圖／何欣純競總辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，接連出席5場市議員參選人競總成立大會，何欣純表示，台中縣市合併升格16年，區域均衡發展仍有許多努力空間，未來將以交通建設、六星級社會福利及地方產業發展為施政重點，把資源帶進各行政區。

2026九合一選舉

何欣純今天一早到沙鹿陳怡潔、大甲吳中源及神岡周永鴻3場競選總部成立大會，下午續往后豐蔡怡萱，傍晚回防屯區霧峰出席市議員李天生成立大會，一日行程橫跨13個行政區。何欣純強調，選戰最後關鍵1個月，她將持續走遍山海屯城，與台中隊共同為地方建設及市民生活打拚。

何欣純首站到陳怡潔競總成立大會，她說，海線發展最重要的基礎就是交通，捷運藍線、橘線及海線鐵路雙軌高架化都要加速推動，同時提升觀光量能、引進產業投資，讓年輕人願意留在家鄉工作生活，產業與地方經濟一起發展。

隨後，何欣純趕往吳中源競總成立，何欣純指未來需栽培優秀的年輕世代投入地方服務，並指出甲安埔亟需改善軌道交通與公共設施，承諾推動海線雙軌高架化、爭取大甲國民運動中心，同時落實公托倍增、育兒補助、敬老愛心卡擴大使用及每月不歸零等政策。

何欣純在周永鴻競總成立大會，承諾推動神岡都市計畫、豐科軸線及捷運路網建設，讓潭雅神產業與公共服務同步升級。何強調，自己歷經三屆議員、四屆立委，最清楚地方需要什麼，未來將以行動力、執行力與同理心落實承諾，讓「欣欣向榮大台中」不只是口號，更是市民看得見的城市進步。

民進黨台中市長參選人何欣純出席市議員周永鴻競總成立大會。圖／何欣純競總辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純出席市議員周永鴻競總成立大會。圖／何欣純競總辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，接連出席5場市議員參選人競總成立大會。圖／何欣純競總辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，接連出席5場市議員參選人競總成立大會。圖／何欣純競總辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今天一早到沙鹿為市議員參選人陳怡潔助陣。圖／何欣純競總辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純今天一早到沙鹿為市議員參選人陳怡潔助陣。圖／何欣純競總辦公室提供

何欣純 台中市 陳怡潔 2026九合一選舉 台中市選舉

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