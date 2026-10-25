一天連跑5場競總成立 何欣純拋「六星級福利政策」推海線雙軌高架化

民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，接連出席5場市議員參選人競總成立大會，何欣純表示，台中縣市合併升格16年，區域均衡發展仍有許多努力空間，未來將以交通建設、六星級社會福利及地方產業發展為施政重點，把資源帶進各行政區。

何欣純今天一早到沙鹿陳怡潔、大甲吳中源及神岡周永鴻3場競選總部成立大會，下午續往后豐蔡怡萱，傍晚回防屯區霧峰出席市議員李天生成立大會，一日行程橫跨13個行政區。何欣純強調，選戰最後關鍵1個月，她將持續走遍山海屯城，與台中隊共同為地方建設及市民生活打拚。

何欣純首站到陳怡潔競總成立大會，她說，海線發展最重要的基礎就是交通，捷運藍線、橘線及海線鐵路雙軌高架化都要加速推動，同時提升觀光量能、引進產業投資，讓年輕人願意留在家鄉工作生活，產業與地方經濟一起發展。

隨後，何欣純趕往吳中源競總成立，何欣純指未來需栽培優秀的年輕世代投入地方服務，並指出甲安埔亟需改善軌道交通與公共設施，承諾推動海線雙軌高架化、爭取大甲國民運動中心，同時落實公托倍增、育兒補助、敬老愛心卡擴大使用及每月不歸零等政策。

何欣純在周永鴻競總成立大會，承諾推動神岡都市計畫、豐科軸線及捷運路網建設，讓潭雅神產業與公共服務同步升級。何強調，自己歷經三屆議員、四屆立委，最清楚地方需要什麼，未來將以行動力、執行力與同理心落實承諾，讓「欣欣向榮大台中」不只是口號，更是市民看得見的城市進步。

民進黨台中市長參選人何欣純出席市議員周永鴻競總成立大會。圖／何欣純競總辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，接連出席5場市議員參選人競總成立大會。圖／何欣純競總辦公室提供