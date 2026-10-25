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高虹安香山後援會破千人合體 跨黨派大老齊聚挺連任

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高虹安表示，新竹市議員選情激烈，但各選區團結一致、力拚勝選，呼籲支持者站出來。圖／高虹安競辦提供
高虹安表示，新竹市議員選情激烈，但各選區團結一致、力拚勝選，呼籲支持者站出來。圖／高虹安競辦提供

新竹市長參選人、現任市長高虹安今天一早8點，利用公務之餘，到位於西區選區的中央市場掃街拜票，更利用在市場走透透的機會，了解民眾與攤商在颱風過後的採買狀況，不少攤商熱情贈送「好彩頭」、「包粽」，直呼凍蒜；隨後登場的香山後援會成立大會，現場湧入上千支持者，展現大香山團結氣勢。

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高虹安一到市場即受到攤商熱情歡迎，攤商與民眾直呼「安安市長加油凍蒜」。有菜商老闆直接送上店內熱賣的白蘿蔔，象徵「好彩頭」，也有米食攤商送上粽子，象徵「包中」。

高虹安隨後轉往香山區，出席高虹安香山後援會與市議員參選人陳慶齡的競選總部成立大會，現場湧入上千位支持者，藍營地方領袖全數到場，包括立委鄭正鈐、議長許修睿等跨黨派議員都到場支持，另還有國民黨竹市黨部主委王志豪，前市長童勝男、林政則、許明財及前立委張蔡美與多位里長都到場力挺。

高虹安表示，新竹市議員選情激烈，但各選區團結一致、力拚勝選，呼籲支持者站出來。她指出，近期掃街時，不少民眾認為她選情穩定，甚至不知道選舉時間，令她相當擔心。身為現任市長，她仍須兼顧市政與政策推動，無法全天候投入選舉，盼支持者化身「分身」，一起拉票、爭取勝選。

高虹安表示，市府推動多項建設與福利政策，卻遭對手批評沒建設、沒做事。她舉例，市府將65歲以上長輩敬老卡加碼至1200點，並實施65歲以上長者健保費免費，這是在她任內與國民黨議員合作推動。

針對香山區建設，高虹安指出，R1道路計畫早在前前任市長許明財任內提出，當時獲中央補助43億元，但前任市長林智堅任內未持續推動，導致預算遭退回，至今仍未實現。當年43億元的金額至今已大幅增加，市府必須妥善控管預算，也要願意投資香山，因此她任內已於今年正式啟動R1道路可行性規畫。此外，新竹市過去上百億元負債也已全數還清，達成睽違30年的零負債。

她也提到，今年市民已領取消費金5000元，明年將再向市議會爭取普發每人6000元，盼市府與議會合作，持續推動市政。

現任市長高虹安今天一早8點，利用公務之餘，到位於西區選區的中央市場掃街拜票。圖／高虹安競辦提供
現任市長高虹安今天一早8點，利用公務之餘，到位於西區選區的中央市場掃街拜票。圖／高虹安競辦提供

議長許修睿等跨黨派議員都到場支持。圖／高虹安競辦提供
議長許修睿等跨黨派議員都到場支持。圖／高虹安競辦提供

不少攤商熱情贈送「好彩頭」、「包粽」，直呼凍蒜。圖／高虹安競辦提供
不少攤商熱情贈送「好彩頭」、「包粽」，直呼凍蒜。圖／高虹安競辦提供

高虹安隨後轉往香山區，出席高虹安香山後援會與市議員參選人陳慶齡的競選總部成立大會。圖／高虹安競辦提供
高虹安隨後轉往香山區，出席高虹安香山後援會與市議員參選人陳慶齡的競選總部成立大會。圖／高虹安競辦提供

高虹安 拜票 2026九合一選舉 新竹市選舉

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