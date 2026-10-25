市民大道「縫合」遭酸不懂市政 沈伯洋反擊：蔣萬安也講過

台北市長選戰倒數34天，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出城市「廊道」規畫，主張縫合市民大道高架道路分隔的城市空間。台北市長蔣萬安競辦則批評，沈伯洋不熟市政與歷史，質疑市民大道究竟哪裡被切開、又打算如何縫合。沈伯洋今日受訪回應，蔣萬安自己也講過縫合，可能發言人自己寫稿送出。

沈伯洋「洋流號」首站進軍新竹，聯手民進黨新竹市長參選人莊競程於南寮漁港合體，並於車掃後進行媒體聯訪。媒體詢問蔣萬安競辦的批評回應，沈伯洋訝異「他們真的這樣講嗎？這也是滿不簡單的。」

沈伯洋表示，沒想到在選前34天可以在公開場合講「什麼叫做縫合」。當天座談會很多建築師提到「東西的縫合」，因此會提到新生高架、建國高架、文湖線，他當時便認為，南北縫合也是值得深入討論的議題。

沈伯洋說，當時鐵路地下化後，蓋了市民大道高架，但中間的路口卻受到橋墩阻礙，並沒增設南北通行，也為什麼在建築設計圈會討論，在地下化之後，縫合機會來了，卻未實質縫合，心理、物理要跨過的距離仍然存在。

沈伯洋指出，這已經在學術界討論很久的事情，他也很高興這件事願意討論，這就是橋下空間活化的重要性。預計會在兩周後會提出市民大道橋下空間活化方案，請大家拭目以待。

沈伯洋強調，這也是建築都市設計上的南北縫合，台北市政府現在有專案，線性公園一直往台北車站也一直在做「縫合」。他調侃說，對此感到訝異，中間可能有點誤會，或許發言人自己寫寫稿送出，沒有先經過蔣萬安，不然他（蔣萬安）自己也講過縫合。