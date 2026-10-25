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被視為幸運物 江啟臣大鼻子成為選戰話題 台上台下都想摸

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）授戰旗給劉士州。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）授戰旗給劉士州。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣的鼻子今天成為選舉話題，他上午替市議員劉士州拚連任站台時，市長盧秀燕特別提及，還宣稱只能讓5個人摸。不過，等江啟臣一下了台，就又有人要求摸，但江也為此笑容滿面，盡量配合。

2026九合一選舉

日前有命相師說江啟臣的鼻子鼻樑挺直、鼻頭有肉，在面相學中代表著執行力堅定、意志力極強。還有人衍生說是有福氣，「會當選」。

江啟臣上午替劉士州輔選時，市長盧秀燕就說「我現在要保護江啟臣的鼻子，因為他快受傷了」，因為有人直接上去摸，或者是用力太大直接壓下去，所以今天只開放5個人摸「劉士州摸了就會當選」。不過，擔任江啟臣競總副主任委員廖偉翔摸了一下，就被盧說「你太用力了，輕一點」，並說，大家把它當成吉祥物，說他的鼻子大富大貴，摸了每個人會發。

劉士州今天成立競選總部，包括前市長胡志強、盧秀燕和江啟臣都同時登台，被形容為3位市長同時登台。江啟臣抵達時，在舞獅引導下以大進場方式進場，受到民眾歡迎，他並替劉士州授戰旗，同時祝福劉和前往的里長們都能當選。

江啟臣盛讚劉士州服務認真、待人和善，為鄉親奔走已騎壞7台機車，笑喊要讓他順利連任，「騎壞第8台」他也承諾，將與劉士州攜手爭取國際球隊、球星及精彩賽事來到國際足球園區，讓世界看見台中。江啟臣說，要市長、議員一起贏，讓台中升級、幸福加倍。

擔任江啟臣（左三）競總副主任委員廖偉翔（左二）摸了一下江的鼻子，就被盧秀燕說「你太用力了，輕一點」。記者黃寅／攝影
擔任江啟臣（左三）競總副主任委員廖偉翔（左二）摸了一下江的鼻子，就被盧秀燕說「你太用力了，輕一點」。記者黃寅／攝影

拚連任的台中市議員劉士州今天成立競選總部，包括前市長胡志強、盧秀燕和江啟臣都同時登台。記者黃寅／攝影
拚連任的台中市議員劉士州今天成立競選總部，包括前市長胡志強、盧秀燕和江啟臣都同時登台。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣進場時受到歡迎。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣進場時受到歡迎。記者黃寅／攝影

江啟臣 選戰 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉

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