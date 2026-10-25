快訊

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝

僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾指神明預言「高雄出女市長」 柯志恩驚喜當鼓勵

中央社／ 記者蔡孟妤高雄25日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，近日跑行程時曾遇到一名婦女對她說「神明指示今年高雄市長是女性」，讓她又驚又喜，當成是鄉親的鼓勵，並自嘲這類傳聞「比我的政見更有印象度」。

2026九合一選舉

柯志恩日前接受節目專訪，分享跑行程的有趣插曲，透露有次掃街，一名歐巴桑拉住她說：「神明指示今年高雄市長會是女性，這票一定投妳！」讓她又驚又喜。

對此，柯志恩今天出席國民黨高雄市議員邱于軒競選總部開幕茶會時，接受媒體聯訪表示，這件事讓她印象深刻，就當作是鄉親的鼓勵；她也自嘲笑說，「這個傳聞，好像比我提的政見更有印象度」。

民眾黨秘書長周榆修今天也現身邱于軒競總，對於藍白合議題，柯志恩說，民眾黨主席黃國昌下週也會到高雄陪同掃街，藍白絕對要合，這是共同的目標。

柯志恩日前在節目專訪時，談到已故父親、前屏東縣長柯文福，當場紅了眼眶、哽咽落淚。她說，曾有長輩帶著珍藏多年、印有「福」字的父親首枚競選徽章送她，期許將這份福氣延續下去，讓她深感父親仍在天上默默守護著她。

談及近期的「旗山與屏東香蕉」風波，柯志恩說，這反而讓鄉親發現她並非台北空降，而是屏東長大的南部女兒。她強調，政治口水對農民生計毫無幫助，未來仍會持續替高屏蕉農爭取權益。

2026九合一選舉 柯志恩 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／柯志恩老公首場助講獻給李雅靜 吐槽老婆講話太快他常聽不懂

高雄社宅攻防 柯志恩喊地方自辦5000戶、賴瑞隆延續陳其邁市府政策

曾奕豪競總留2空位給亡父與恩師 哽咽落淚蔡其昌跨縣市力挺

賴瑞隆連跑多場市議員競總成立 陳其邁扮「母雞」挺他當選、議會過半

相關新聞

「洋流號」首度跨出外縣市！沈伯洋合體莊競程 防彈玻璃新造型曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。沈伯洋競選總幹事吳思瑤也在社群貼出「洋流號」改裝後的全新樣貌，在後面車斗處加裝防彈玻璃，保護沈伯洋的安全。

江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

選戰倒數，國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午連跑三場競選總部成立大會，力挺市議員李文傑、李中、劉士州力拼連任。從披彩帶、授戰旗到送上「包中」祝福，每場「凍蒜」聲不斷，不過，江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。

沈伯洋主張「縫合市民大道」成廊道 王鴻薇酸：開飛機上班？

台北市長選戰倒數34天，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出城市「廊道」規畫，主張縫合市民大道高架道路分隔的城市空間。國民黨立委王鴻薇酸沈伯洋是開飛機上班嗎？若依造沈伯洋的邏輯，台北市還有新生高架道路、基隆高架道路等建國高等多個高架道路，台北市不就被切豆腐，要不要乾脆來個台北大縫合？批評沈伯洋把疏通交通的高架橋當成阻隔，出盡洋相。

被視為幸運物 江啟臣大鼻子成為選戰話題 台上台下都想摸

國民黨台中市長參選人江啟臣的鼻子今天成為選舉話題，他上午替市議員劉士州拚連任站台時，市長盧秀燕特別提及，還宣稱只能讓5個人摸。不過，等江啟臣一下了台，就又有人要求摸，但江也為此笑容滿面，盡量配合。

盧秀燕當蔣萬安競總主委 張益贍酸「讓台中市人很掉漆」

民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，何欣純批評，台中爆發非洲豬瘟，盧市府卻凡事推給中央，捷運藍線至今沒看到進度，令市民失望。政治評論員張益贍也到場助講說，現在台北人都很「臭屁」，因為大家都是沈伯洋的競總主委，不像台中市長跑去當台北市長蔣萬安的競總主委，讓台中市人「很掉漆」。

影／柯志恩老公首場助講獻給李雅靜 吐槽老婆講話太快他常聽不懂

國民黨高雄市議員李雅靜爭取連任，今日成立聯合競選總部，立法院前院長王金平擔任榮譽主委、立委陳菁徽擔任主委，並邀來新北市長參選人李四川隔空加油。高雄市長參選人柯志恩的兒子昨晚現身廟口開講，老公洪德成今天也首度上台助講，還開玩笑說，他在家也常聽不懂柯志恩講話，希望大家不要見怪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。