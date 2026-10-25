民眾指神明預言「高雄出女市長」 柯志恩驚喜當鼓勵

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，近日跑行程時曾遇到一名婦女對她說「神明指示今年高雄市長是女性」，讓她又驚又喜，當成是鄉親的鼓勵，並自嘲這類傳聞「比我的政見更有印象度」。

柯志恩日前接受節目專訪，分享跑行程的有趣插曲，透露有次掃街，一名歐巴桑拉住她說：「神明指示今年高雄市長會是女性，這票一定投妳！」讓她又驚又喜。

對此，柯志恩今天出席國民黨高雄市議員邱于軒競選總部開幕茶會時，接受媒體聯訪表示，這件事讓她印象深刻，就當作是鄉親的鼓勵；她也自嘲笑說，「這個傳聞，好像比我提的政見更有印象度」。

民眾黨秘書長周榆修今天也現身邱于軒競總，對於藍白合議題，柯志恩說，民眾黨主席黃國昌下週也會到高雄陪同掃街，藍白絕對要合，這是共同的目標。

柯志恩日前在節目專訪時，談到已故父親、前屏東縣長柯文福，當場紅了眼眶、哽咽落淚。她說，曾有長輩帶著珍藏多年、印有「福」字的父親首枚競選徽章送她，期許將這份福氣延續下去，讓她深感父親仍在天上默默守護著她。

談及近期的「旗山與屏東香蕉」風波，柯志恩說，這反而讓鄉親發現她並非台北空降，而是屏東長大的南部女兒。她強調，政治口水對農民生計毫無幫助，未來仍會持續替高屏蕉農爭取權益。