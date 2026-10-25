盧秀燕當蔣萬安競總主委 張益贍酸「讓台中市人很掉漆」

民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，何欣純批評，台中爆發非洲豬瘟，盧市府卻凡事推給中央，捷運藍線至今沒看到進度，令市民失望。政治評論員張益贍也到場助講說，現在台北人都很「臭屁」，因為大家都是沈伯洋的競總主委，不像台中市長跑去當台北市長蔣萬安的競總主委，讓台中市人「很掉漆」。

周永鴻今天成立競選總部，何欣純、外交部長林佳龍、政治評論員張益贍、徐嶔煌都到場助講。張益贍在台上高喊「我們的市長」，民眾大聲回應「何欣純」，張益贍笑稱，大家都沒有說錯，不像台南人喊「沈伯洋」。他笑稱現在台北人都很「臭屁」，因為台北市民都是沈伯洋的競總主委，不像台中市長盧秀燕跑去當台北市長蔣萬安的競總主委，讓台中人感覺很「掉漆」。

張益贍說，大家手中的票很重要，票投何欣純，讓江啟臣繼續當立法院副院長，以免「花蓮王」當立法院副院長，傷害台灣和台中的民主及未來發展；徐嶔煌則說，江啟臣沒有為台中的無人機產業升級發聲，還在國會跟著藍白一同阻擋預算，呼籲大家票投何欣純和周永鴻。

周永鴻上台批評說，盧秀燕8年施政一場空，神岡豐洲工業園區二期進度停擺，卻二度舉辦開工、神岡擴大都市計畫也沒有進度、縣市縫合停擺，還造就了垃圾山、廚餘湖，成為全國熱議的「台中尋奇」。台中購物節每年編列近4億抽獎、行銷盧秀燕，結果效益成謎，原縣區更幾乎沒有受惠，盧秀燕還跑到台北幫那個「空空的」助選。

周永鴻說，台中市長候選人中，江啟臣只想延續盧秀燕施政，難道是要延續垃圾山、廚餘湖嗎？何欣純比江啟臣更有施政遠見跟執行力，呼籲票投何欣純。

何欣純直指，台中市長要選認真會做事的人，她從政24年，曾任市議員及立委，服務經驗不會讓大家失望。她當選市長將全力推動豐科軸線和捷運紅線，以及長者健保補助、敬老愛心卡每月沒用完不歸零等政策，並盤點市府財政規劃普發現金。

林佳龍表示，周永鴻是他台大政治系的優秀學弟，也是十項全能的議員，他為地方爭取建設及福利，更時常扮演台中與中央的政策橋樑，呼籲讓優秀的議員連任。另他任台中市長時推出大台中123交通政策，何欣純未來將繼續推動，縫合原縣區和原市區、讓台中區域均衡發展。