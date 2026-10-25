快訊

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝

僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕當蔣萬安競總主委 張益贍酸「讓台中市人很掉漆」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，何欣純到場助講。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，何欣純到場助講。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，何欣純批評，台中爆發非洲豬瘟，盧市府卻凡事推給中央，捷運藍線至今沒看到進度，令市民失望。政治評論員張益贍也到場助講說，現在台北人都很「臭屁」，因為大家都是沈伯洋的競總主委，不像台中市長跑去當台北市長蔣萬安的競總主委，讓台中市人「很掉漆」。

2026九合一選舉

周永鴻今天成立競選總部，何欣純、外交部長林佳龍、政治評論員張益贍、徐嶔煌都到場助講。張益贍在台上高喊「我們的市長」，民眾大聲回應「何欣純」，張益贍笑稱，大家都沒有說錯，不像台南人喊「沈伯洋」。他笑稱現在台北人都很「臭屁」，因為台北市民都是沈伯洋的競總主委，不像台中市長盧秀燕跑去當台北市長蔣萬安的競總主委，讓台中人感覺很「掉漆」。

張益贍說，大家手中的票很重要，票投何欣純，讓江啟臣繼續當立法院副院長，以免「花蓮王」當立法院副院長，傷害台灣和台中的民主及未來發展；徐嶔煌則說，江啟臣沒有為台中的無人機產業升級發聲，還在國會跟著藍白一同阻擋預算，呼籲大家票投何欣純和周永鴻。

周永鴻上台批評說，盧秀燕8年施政一場空，神岡豐洲工業園區二期進度停擺，卻二度舉辦開工、神岡擴大都市計畫也沒有進度、縣市縫合停擺，還造就了垃圾山、廚餘湖，成為全國熱議的「台中尋奇」。台中購物節每年編列近4億抽獎、行銷盧秀燕，結果效益成謎，原縣區更幾乎沒有受惠，盧秀燕還跑到台北幫那個「空空的」助選。

周永鴻說，台中市長候選人中，江啟臣只想延續盧秀燕施政，難道是要延續垃圾山、廚餘湖嗎？何欣純比江啟臣更有施政遠見跟執行力，呼籲票投何欣純。

何欣純直指，台中市長要選認真會做事的人，她從政24年，曾任市議員及立委，服務經驗不會讓大家失望。她當選市長將全力推動豐科軸線和捷運紅線，以及長者健保補助、敬老愛心卡每月沒用完不歸零等政策，並盤點市府財政規劃普發現金。

林佳龍表示，周永鴻是他台大政治系的優秀學弟，也是十項全能的議員，他為地方爭取建設及福利，更時常扮演台中與中央的政策橋樑，呼籲讓優秀的議員連任。另他任台中市長時推出大台中123交通政策，何欣純未來將繼續推動，縫合原縣區和原市區、讓台中區域均衡發展。

民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，外交部長到場力挺，稱讚周永鴻是他台大政治系的優秀學弟，也是十項全能的議員。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，外交部長到場力挺，稱讚周永鴻是他台大政治系的優秀學弟，也是十項全能的議員。記者余采瀅／攝影

張益贍 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曾奕豪競總留2空位給亡父與恩師 哽咽落淚蔡其昌跨縣市力挺

中市藍議員參選人有獎徵答送太陽餅 盧秀燕在台上當場制止收回

江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

賴瑞隆連跑多場市議員競總成立 陳其邁扮「母雞」挺他當選、議會過半

相關新聞

「洋流號」首度跨出外縣市！沈伯洋合體莊競程 防彈玻璃新造型曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。沈伯洋競選總幹事吳思瑤也在社群貼出「洋流號」改裝後的全新樣貌，在後面車斗處加裝防彈玻璃，保護沈伯洋的安全。

江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

選戰倒數，國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午連跑三場競選總部成立大會，力挺市議員李文傑、李中、劉士州力拼連任。從披彩帶、授戰旗到送上「包中」祝福，每場「凍蒜」聲不斷，不過，江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。

沈伯洋主張「縫合市民大道」成廊道 王鴻薇酸：開飛機上班？

台北市長選戰倒數34天，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出城市「廊道」規畫，主張縫合市民大道高架道路分隔的城市空間。國民黨立委王鴻薇酸沈伯洋是開飛機上班嗎？若依造沈伯洋的邏輯，台北市還有新生高架道路、基隆高架道路等建國高等多個高架道路，台北市不就被切豆腐，要不要乾脆來個台北大縫合？批評沈伯洋把疏通交通的高架橋當成阻隔，出盡洋相。

被視為幸運物 江啟臣大鼻子成為選戰話題 台上台下都想摸

國民黨台中市長參選人江啟臣的鼻子今天成為選舉話題，他上午替市議員劉士州拚連任站台時，市長盧秀燕特別提及，還宣稱只能讓5個人摸。不過，等江啟臣一下了台，就又有人要求摸，但江也為此笑容滿面，盡量配合。

盧秀燕當蔣萬安競總主委 張益贍酸「讓台中市人很掉漆」

民進黨台中市長參選人何欣純與黨籍中市議員周永鴻今天成立聯合競選總部，何欣純批評，台中爆發非洲豬瘟，盧市府卻凡事推給中央，捷運藍線至今沒看到進度，令市民失望。政治評論員張益贍也到場助講說，現在台北人都很「臭屁」，因為大家都是沈伯洋的競總主委，不像台中市長跑去當台北市長蔣萬安的競總主委，讓台中市人「很掉漆」。

影／柯志恩老公首場助講獻給李雅靜 吐槽老婆講話太快他常聽不懂

國民黨高雄市議員李雅靜爭取連任，今日成立聯合競選總部，立法院前院長王金平擔任榮譽主委、立委陳菁徽擔任主委，並邀來新北市長參選人李四川隔空加油。高雄市長參選人柯志恩的兒子昨晚現身廟口開講，老公洪德成今天也首度上台助講，還開玩笑說，他在家也常聽不懂柯志恩講話，希望大家不要見怪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。