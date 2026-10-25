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影／柯志恩老公首場助講獻給李雅靜 吐槽老婆講話太快他常聽不懂

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員李雅靜爭取連任，今天成立競選總部，邀請立法院前院長王金平（左）擔任榮譽主任委員。圖／李雅靜服務處提供
議員李雅靜爭取連任，今天成立競選總部，邀請立法院前院長王金平（左）擔任榮譽主任委員。圖／李雅靜服務處提供

國民黨高雄市議員李雅靜爭取連任，今日成立聯合競選總部，立法院前院長王金平擔任榮譽主委、立委陳菁徽擔任主委，並邀來新北市長參選人李四川隔空加油。高雄市長參選人柯志恩的兒子昨晚現身廟口開講，老公洪德成今天也首度上台助講，還開玩笑說，他在家也常聽不懂柯志恩講話，希望大家不要見怪。

2026九合一選舉

成立大會上，李雅靜接受父母親披掛競選綵帶，隨後王金平致贈包子、粽子，寓意「包中」，陳菁徽則送上象徵好彩頭的菜頭。

王金平推薦說，李雅靜認真、深耕基層，因此懇託鳳山鄉親，一定要給予堅定支持，不能讓選票分散出去，才能這位認真為鳳山打拚的議員繼續留在議會，為地方爭取更多建設。

李雅靜細數，她四年來爭取至少90億元投資與建設、至少135條道路翻新，並為容易積淹水的地區爭取近2億元改善經費，從排水溝到地下箱涵，靠著一步一腳印的努力與鄉親支持走到今天。

柯志恩的老公洪德成首度拿麥克風上台助講，不過他似乎太緊張，一上台就誤把立委陳菁徽喊成「陳菁徽議員」，連忙致歉。洪德成說，他很少上台講話，平常都在家裡聽老婆講話，「柯志恩講話，你們若聽不懂不要見怪，因為我也常聽不懂」。

洪德成拿柯志恩講話速度很快開玩笑，此舉引來現場群眾哈哈大笑，他隨後也言歸正傳說，今天很高興參加活動，一早就洗頭髮、洗澡出門，希望大家支持多年來一直奉獻打拚、愛鄉土、愛高雄的議員李雅靜，希望有一天李雅靜再更上一層樓，大家依舊給予最熱情支持，讓她第一名當選。

柯志恩、李雅靜今天成立聯合競總，現場湧入眾多支持者。圖／李雅靜服務處提供
柯志恩、李雅靜今天成立聯合競總，現場湧入眾多支持者。圖／李雅靜服務處提供

國民黨市長參選人柯志恩的先生洪德成首度上台助選，吐槽柯志恩講話很快，他在家也常聽不懂她所講的話。圖／取自李雅靜直播畫面
國民黨市長參選人柯志恩的先生洪德成首度上台助選，吐槽柯志恩講話很快，他在家也常聽不懂她所講的話。圖／取自李雅靜直播畫面

柯志恩 李雅靜 老公 2026九合一選舉 高雄市選舉

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