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「洋流號」首度跨出外縣市！沈伯洋合體莊競程 防彈玻璃新造型曝光

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。記者郭政芬／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。記者郭政芬／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。沈伯洋競選總幹事吳思瑤也在社群貼出「洋流號」改裝後的全新樣貌，在後面車斗處加裝防彈玻璃，保護沈伯洋的安全。

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吳思瑤也在社群透露，「今天洋流號前進新竹，新裝置亮相！大家的提醒，我們都聽到了。窮盡一切努力，防彈玻璃終於製作完成！保護沈伯洋，團隊盡力做到萬全的防護。」

沈伯洋今天上午前往新竹南寮漁港，與立委莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。這也是「洋流號」亮相後首度跨出外縣市，沿途吸引大批支持者聚集揮手、高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。巧合的是，沈伯洋與莊競程的夫人同名「心慧」，2位夫人也難得同台。

沈伯洋的妻子曾心慧表示，難得有機會陪同丈夫掃街，又首次見到莊競程夫人，才發現兩人不僅同名，連名字的用字都完全相同，直呼相當有緣，也期盼兩位丈夫未來都能有機會為市民服務。莊競程的妻子方心慧則透露，雙方已相約未來再度聚會，兩人的孩子也恰巧同年，讓彼此更添話題。

談及洋流號首次跨縣市行程，沈伯洋表示，首站來到新竹海邊，是相當有意義的開始，明天預計前往基隆，持續展開不同城市的交流。

莊競程則表示，兩人同樣從學術領域投入公共事務，希望透過正面的政策論述，讓市民看見城市未來的發展方向。他認為，洋流帶來的不只是現場的熱情，更是一種不同的選舉文化，也期待這股力量能為台灣的公共討論帶來新的改變。

沈伯洋今天上午前往新竹南寮漁港，與立委莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。記者郭政芬／攝影
沈伯洋今天上午前往新竹南寮漁港，與立委莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。記者郭政芬／攝影

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