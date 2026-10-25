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曾奕豪競總留2空位給亡父與恩師 哽咽落淚蔡其昌跨縣市力挺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長參選人王美惠（左）、市議員參選人曾奕豪（中）與立委蔡其昌（右）合影，展現選戰合作氣勢。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人王美惠（左）、市議員參選人曾奕豪（中）與立委蔡其昌（右）合影，展現選戰合作氣勢。記者李宗祐／攝影

民進黨提名嘉義市西區市議員參選人曾奕豪今天上午成立競選總部，立委蔡其昌、市長參選人王美惠等人到場力挺。曾奕豪特別保留2個座位給已故父親及日前辭世的政治啟蒙導師田安豐，致詞時數度哽咽落淚。蔡其昌形容這名子弟兵「耐操好用、不會變臉」，王美惠則稱他是「耐操菜鳥」，兩人聯手推薦政治新人。

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曾奕豪曾任蔡其昌助理，今天包括爭取連任的無黨籍議員黃敏修、顏翎熹，以及台中市議員施志昌、彰化縣議員楊子賢等人到場祝福、助講。身兼中華職棒會長的蔡其昌抵達現場，立即被球迷包圍，不少人拿著棒球要求簽名、合照。

曾奕豪說，現場保留的2個位置，一個留給從高中參加文藝營起便一路提攜、引導他認識公共事務的藥師田安豐，另一個留給已故父親。談到兩名生命中重要的人，他數度哽咽，支持者高喊「凍蒜」、「加油」鼓勵。

蔡其昌透露，今天全台有20多場競選總部成立活動邀約，他全部推掉，唯獨堅持到嘉義替曾奕豪站台。兩人同為東海大學校友，曾奕豪畢業後加入他的團隊，從國會到地方基層歷練多年。

蔡其昌笑稱，曾奕豪「耐操好用、不會變臉」，清晨6點多就得送遊覽車，白天處理選民服務、晚上跑婚宴喜慶，整天忙碌卻總是笑瞇瞇。他以棒球比喻，曾奕豪就像選秀後不到半年便升上一軍的「即戰力新人」，熟悉政策、法案及基層服務。

蔡其昌說，當初曾建議曾奕豪留在台中參選，當地已有多年累積的人脈與資源，「薪水還比較高」，但曾奕豪堅持返鄉，即使沒有人認識他，從零開始、花十年才能選上也願意。

蔡其昌也力挺王美惠，笑稱她是自己的「偶像」，從政20多年，少見有人騎著「歐兜邁」跑遍嘉義市，連停紅燈都能聽見市民反映問題。他形容王美惠是國會「戰將」，為地方爭取建設時「丹田很有力」，未來可與中央合作推動嘉義發展。

王美惠說，自己與曾奕豪背景相似，都不是「政二代、政三代」，沒有龐大政治家族資源，只能一步一腳印打拚。她透露，曾奕豪返鄉除了服務故鄉，更希望照顧、陪伴母親，這份孝心讓蔡其昌願意放人。

王美惠形容曾奕豪是「耐操菜鳥」，不會花言巧語，只知道默默做事，對長輩照護、婦幼政策都有具體想法。她也呼籲選民支持曾奕豪及東區議員顏翎熹，讓市府與議會攜手推動建設。

曾奕豪另談及先前自費懸掛「沈伯洋洋流」巨幅看板，卻未放上自己姓名，是希望凝聚理念相近的夥伴，不只追求個人當選，更期待政治擺脫抹黑、口水戰，回歸長者照護、托嬰托幼及青年生活等民生議題。

嘉義市西區市議員參選人曾奕豪致詞時，提及已故父親及政治啟蒙導師田安豐，數度哽咽落淚，伸手拭去眼角淚水。記者李宗祐／攝影
嘉義市西區市議員參選人曾奕豪致詞時，提及已故父親及政治啟蒙導師田安豐，數度哽咽落淚，伸手拭去眼角淚水。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義市西區市議員參選人曾奕豪（左）競選總部今天成立，立委蔡其昌（右）專程到場力挺。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市西區市議員參選人曾奕豪（左）競選總部今天成立，立委蔡其昌（右）專程到場力挺。記者李宗祐／攝影

嘉義市西區市議員參選人曾奕豪競選總部今天成立，舞台前特別保留2個座位，分別留給已故父親及日前辭世的政治啟蒙導師田安豐。記者李宗祐／攝影
嘉義市西區市議員參選人曾奕豪競選總部今天成立，舞台前特別保留2個座位，分別留給已故父親及日前辭世的政治啟蒙導師田安豐。記者李宗祐／攝影

委蔡其昌（左三）、嘉義市長參選人王美惠（右三）與市議員參選人曾奕豪（右二）等人，在競選總部成立活動中牽手高喊口號。記者李宗祐／攝影
委蔡其昌（左三）、嘉義市長參選人王美惠（右三）與市議員參選人曾奕豪（右二）等人，在競選總部成立活動中牽手高喊口號。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人王美惠（左）與市議員參選人曾奕豪（右）手持象徵好彩頭的包子、粽子，為選戰討吉利。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人王美惠（左）與市議員參選人曾奕豪（右）手持象徵好彩頭的包子、粽子，為選戰討吉利。記者李宗祐／攝影

嘉義市西區市議員參選人曾奕豪競選總部今天成立，現場支持者揮舞競選扇及旗幟，為參選人加油打氣。記者李宗祐／攝影
嘉義市西區市議員參選人曾奕豪競選總部今天成立，現場支持者揮舞競選扇及旗幟，為參選人加油打氣。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人王美惠（左）與市議員參選人曾奕豪（右）在台上握拳高喊口號，爭取支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人王美惠（左）與市議員參選人曾奕豪（右）在台上握拳高喊口號，爭取支持。記者李宗祐／攝影

立委蔡其昌（左）為嘉義市西區市議員參選人曾奕豪（右）授旗，象徵競選總部正式成立。記者李宗祐／攝影
立委蔡其昌（左）為嘉義市西區市議員參選人曾奕豪（右）授旗，象徵競選總部正式成立。記者李宗祐／攝影

蔡其昌 王美惠 2026九合一選舉 嘉義市選舉 曾奕豪 議員

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