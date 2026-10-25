張善政、邱奕勝合體挺謝美英 競總成立大會擠爆支持者

桃園市長張善政今到桃園市議員謝美英競選總部成立大會，會場擠滿支持民眾，高喊張善政凍蒜、謝美英凍蒜，桃園議長邱奕勝為謝美英披掛候選人肩帶、並親授戰旗，加持力挺。

張善政、邱奕勝、立委魯明哲、邱若華及中壢區多位里長今皆出席造勢現場，邱奕勝表示，謝美英在議會的表現有目共睹，理性問政，質詢有料，過去這八年看得見謝美英的細心與用心，他希望大家繼續支持謝美英。

張善政致贈謝美英蒜頭祝賀「凍蒜」，謝美英回贈張善政蘿蔔象徵「好彩頭」，互相鼓勵爭取連任成功。張善政指出，謝美英針對重大建設不僅在議會質詢，還會追蹤進度並建議可行性方案，例如富台國小遷校成功，就是謝美英窮追不捨、提供捷運聯開建議才解套困窘的遷校經費。

張善政說，當時礙於經費因素，富台國小遷校困難重重，富台國小有70幾年歷史，校舍很小，後來捷運工程局提到是綠線設站之處，最好是搬家，他想機會來了，剛好在附近的地蓋新學校，原處做聯合開發，就可以有經費蓋新學校，所以9月4日新富台國小校地已經動工了，所以才有後續推進富台遷校的進度。

張善政表示，未來捷運綠線延伸中壢及體育園區開發、桃園市立醫院等等重大建設，還有許多地方需要議員反映民意需求，請大家支持謝美英。