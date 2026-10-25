江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

選戰倒數，國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午連跑三場競選總部成立大會，力挺市議員李文傑、李中、劉士州力拼連任。從披彩帶、授戰旗到送上「包中」祝福，每場「凍蒜」聲不斷，不過，江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。

江啟臣今天首站到大甲，江為李文傑披掛彩帶、授予戰旗，隨著戰旗揮舞，現場氣氛沸騰。他稱讚李文傑4年來的表現「青出於藍，而更勝於藍」，經常為道路改善、自來水延管及校園建設奔走，兩人已培養合作默契，未來將持續並肩打拚，讓甲安埔建設升級。

江啟臣表示，盧秀燕市長8年來推動建設與福利，未來將延續、加碼、擴大，並以「20分鐘生活圈」補足各區生活機能，讓鄉親就近滿足就業、就學、就醫、就養需求。

隨後，江啟臣前往東區參加與李中的聯合競總成立大會，前市長胡志強、立委黃健豪及羅廷瑋到場力挺。上百名支持者簇擁江啟臣進場，爭相握手、高喊「市長好」；江啟臣送上包子、粽子，預祝李中「包中」，並授予戰旗，盼市長、議員旗開得勝。

江啟臣肯定李中深耕地方逾30年，他強調，未來將攜手李中重視教育投資、改善東中區交通，結合大車站計畫與新民街倉庫群活化，推動「文化門戶」及「星光計畫」，為舊城注入新活力。

江啟臣最後到南屯與劉士州合體，有民眾主動詢問能否摸鼻討吉利，江啟臣大笑應允，現場宛如粉絲見面會。胡志強、盧秀燕也到場與江啟臣同台力挺劉士州，盧秀燕打趣說，想摸鼻子求好運一定要「輕輕摸」，可別讓參選人受傷。

江啟臣也承諾，將與劉士州攜手爭取國際球隊、球星及精彩賽事來到國際足球園區，讓世界看見台中。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天首站到大甲，江為李文傑披掛彩帶、授予戰旗，隨著戰旗揮舞，現場氣氛沸騰。圖／江啟臣競總辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今天與前台中市長胡志強、台中市長盧秀燕到南屯力挺市議員劉士州。圖／江啟臣競總辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。圖／江啟臣競總辦公室提供