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江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。圖／江啟臣競總辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。圖／江啟臣競總辦公室提供

選戰倒數，國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午連跑三場競選總部成立大會，力挺市議員李文傑、李中、劉士州力拼連任。從披彩帶、授戰旗到送上「包中」祝福，每場「凍蒜」聲不斷，不過，江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。

2026九合一選舉

江啟臣今天首站到大甲，江為李文傑披掛彩帶、授予戰旗，隨著戰旗揮舞，現場氣氛沸騰。他稱讚李文傑4年來的表現「青出於藍，而更勝於藍」，經常為道路改善、自來水延管及校園建設奔走，兩人已培養合作默契，未來將持續並肩打拚，讓甲安埔建設升級。

江啟臣表示，盧秀燕市長8年來推動建設與福利，未來將延續、加碼、擴大，並以「20分鐘生活圈」補足各區生活機能，讓鄉親就近滿足就業、就學、就醫、就養需求。

隨後，江啟臣前往東區參加與李中的聯合競總成立大會，前市長胡志強、立委黃健豪及羅廷瑋到場力挺。上百名支持者簇擁江啟臣進場，爭相握手、高喊「市長好」；江啟臣送上包子、粽子，預祝李中「包中」，並授予戰旗，盼市長、議員旗開得勝。

江啟臣肯定李中深耕地方逾30年，他強調，未來將攜手李中重視教育投資、改善東中區交通，結合大車站計畫與新民街倉庫群活化，推動「文化門戶」及「星光計畫」，為舊城注入新活力。

江啟臣最後到南屯與劉士州合體，有民眾主動詢問能否摸鼻討吉利，江啟臣大笑應允，現場宛如粉絲見面會。胡志強、盧秀燕也到場與江啟臣同台力挺劉士州，盧秀燕打趣說，想摸鼻子求好運一定要「輕輕摸」，可別讓參選人受傷。

江啟臣也承諾，將與劉士州攜手爭取國際球隊、球星及精彩賽事來到國際足球園區，讓世界看見台中。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天首站到大甲，江為李文傑披掛彩帶、授予戰旗，隨著戰旗揮舞，現場氣氛沸騰。圖／江啟臣競總辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今天首站到大甲，江為李文傑披掛彩帶、授予戰旗，隨著戰旗揮舞，現場氣氛沸騰。圖／江啟臣競總辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今天與前台中市長胡志強、台中市長盧秀燕到南屯力挺市議員劉士州。圖／江啟臣競總辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今天與前台中市長胡志強、台中市長盧秀燕到南屯力挺市議員劉士州。圖／江啟臣競總辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。圖／江啟臣競總辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。圖／江啟臣競總辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣前往東區參加與李中的聯合競總成立大會。圖／李中提供
國民黨台中市長參選人江啟臣前往東區參加與李中的聯合競總成立大會。圖／李中提供

江啟臣 競選總部 大甲 2026九合一選舉 台中市選舉

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