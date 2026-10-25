陳麒翔金門議員競選服務處走溫馨風 陳福海現身力挺兒子接棒

金門縣長陳福海之子、無黨籍第二選區（金湖、金沙）縣議員候選人陳麒翔，今天上午正式成立競選服務處，有別於傳統競選總部成立時的造勢場面，沒有動員群眾、舞台燈光及站台演講，而是以簡約、溫馨的方式，準備金門傳統茶點，從上午8時至晚間9時開放鄉親到場交流。陳福海與妻子許梨羨也扮演「超級助選員」到場招呼，為兒子助陣，象徵從政服務的世代傳承。

陳麒翔表示，這次選舉號次抽中8號，象徵兩個圓相連，代表感恩傳承，也寓意活力接棒、延續服務。今天服務處成立不以造勢為目的，而是將其視為服務鄉親的起點，期盼透過面對面交流，聽取金湖、金沙鄉親的意見與期待。

現場另一個巧合是，第一選區民眾黨籍縣議員候選人楊霈璿、金湖鎮民代表候選人呂肇霖也到場祝福，3人此次選舉抽籤都抽中8號，讓現場人士高喊「一路發」，為服務處成立增添話題。

陳麒翔提出以人民為本的六大主張，涵蓋青年發展、警消權益、醫療健康、公教福利、幼兒教育及弱勢照顧，包括「挺醫護、顧健康」、「挺警消、守治安」、「挺國軍、安家國」、「挺教育、降生比」、「挺公教、加福利」及「挺青年、創未來」，並強調將從捍衛鄉親權益出發，堅決反對台北松山機場遷移。

陳麒翔表示，面對時代變化與新世代的挑戰，從政服務必須有更積極、創新的思維。他將以「用心問政、用腳服務、用手扶持」為行動方向，走遍地方、傾聽民意，關注青年、公共建設、治安、教育、醫療及弱勢照顧等議題，以實際行動爭取鄉親認同。

他說，自己懷著感恩的心承接父親的從政初心，但傳承不只是延續，更意味著肩負責任與鄉親期待，未來將以踏實服務回應民意，銘記「一張選票一世情，老幹新枝傳情義」，盼獲得鄉親支持。

被地方政壇視為「金門最會選舉的人」的陳福海，從基層鎮民代表一路歷練至立法委員、金門縣長，從政資歷深厚，為讓兒子熟悉地方事務與服務工作，陳福海早在一年前便經常帶著陳麒翔走訪地方，透過身教傳授從政經驗，在陳福海的精心調教下，陳麒翔在現場已經可以獨當一面跟選民互動交流，絲毫看不出來是「新同學」。

陳福海曾表示，自己的從政初心就是「鄉親大小事就是我的事，對鄉親服務是一生的承諾」，如今基於生涯規劃，決定將服務鄉親的初心交棒給兒子，期盼透過「感恩傳承、接棒服務」，延續對金門的承諾。

金門縣第二選區縣議員候選人陳麒翔（右二），今天正式成立競選服務處，不少從小看陳麒翔長大的婆婆媽媽都到場為他獻上祝福。記者蔡家蓁／攝影