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沈伯洋主張「縫合市民大道」成廊道 王鴻薇酸：開飛機上班？
台北市長選戰倒數34天，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出城市「廊道」規畫，主張縫合市民大道高架道路分隔的城市空間。國民黨立委王鴻薇酸沈伯洋是開飛機上班嗎？若依造沈伯洋的邏輯，台北市還有新生高架道路、基隆高架道路等建國高等多個高架道路，台北市不就被切豆腐，要不要乾脆來個台北大縫合？批評沈伯洋把疏通交通的高架橋當成阻隔，出盡洋相。
王鴻薇表示，請問沈伯洋是開飛機還是開特斯拉最新的Roadster上班嗎？竟然認為市民大道「真正意義上把南北切開」，市民大道阻隔到什麼？市民大道高架道路就是當初鐵路地下化後，拆除地面鐵道與多處平交道，改善南北向交通連通性的成果，每天才能有無數通勤族與市民在市民大道高架及路面道路南來北往。
王鴻薇質疑，依造沈伯洋的邏輯，台北市還有新生高架道路、基隆高架道路等建國高等多個高架道路，台北市不就被切豆腐，要不要來個台北大縫合？跟市政比起來，沈伯洋更喜歡認知作戰，發明一堆名詞來紙上談兵、混淆視聽，結果卻是連地圖都看不懂，把疏通交通的高架橋當成阻隔，出盡洋相。
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