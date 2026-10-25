楊文科力挺徐欣瑩、吳旭智 盼「縣市合作」攜手升級竹北基礎建設

選戰倒數，新竹縣長選情熱絡，國民黨力拚穩住藍營組織盤，今天上午連辦2場競選總部成立大會。黨部主委楊文科表示，竹北正面臨人口成長、產業發展及交通建設等挑戰，未來需要具備專業能力、治理經驗與執行魄力的團隊接棒，並高度肯定新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智兩位博士參選人，期盼透過縣政、市政緊密合作，讓竹北建設持續升級，帶動新竹縣邁向下一個繁榮階段。

楊文科強調，城市治理不能只求表面美化或短期有感，應著眼道路安全、排水、交通等基礎建設，提前規畫未來10至20年發展需求。

楊文科肯定徐欣瑩、吳旭智的專業背景與公共事務歷練，指出徐欣瑩具宏觀視野，吳旭智長期關注學童營養午餐、校園交通安全及公共建設，期盼未來縣府與竹北市公所加強合作，整合交通路網、公共設施及城市規畫，提升治理效率。

楊文科出席峨眉鄉三合一聯合競選總部成立大會，力挺徐欣瑩、縣議員參選人王辰翔及峨眉鄉長參選人温修汝。

他強調，新竹縣不只繁榮科技城市，農業鄉鎮同樣需要長遠建設與發展機會，縣府近年持續推動峨眉道路瓶頸改善、聯外交通及觀光路網規畫，就是要讓農業鄉鎮共享新竹縣發展成果，地方建設更不能因政黨輪替或人事更迭而中斷，需要專業人才與基層團隊接續努力。他以「一棒接一棒，棒棒都是強棒」宣示建設傳承決心，期盼徐欣瑩接棒縣政，攜手地方團隊讓峨眉持續進步。

面對選戰進入最後關鍵階段，楊文科也向支持者發出團結號召。他引用「人心齊，泰山移」勉勵鄉親，強調選舉不只是候選人個人的競爭，更關係新竹縣未來發展方向。越是面對挑戰，越需要團結一致、凝聚力量，才能把多年累積的建設成果延續下去。

楊文科出席峨眉鄉三合一聯合競選總部成立大會，力挺徐欣瑩、縣議員參選人王辰翔及峨眉鄉長參選人温修汝。圖／國民黨新竹縣黨部提供