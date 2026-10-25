市場掃街首站選新埔 鄭朝方：新埔是竹北經驗向外延伸的「搖滾區」

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天展開市場掃街行程，首站選在新埔第一公有零售市場，受到攤商及採買鄉親歡迎，沿途握手、加油聲不斷，現場人氣熱絡。也有攤商當面表達希望新埔市場也能迎來改變的期待。

鄭朝方表示，新埔與竹北一水之隔，兩地生活圈緊密相連，新埔更是竹北經驗向外延伸的「搖滾區」，因此特別選擇新埔作為市場掃街的第一站。他指出，竹北這幾年的市場及公共設施改善，許多新埔鄉親都有機會親身感受，也希望將過去累積的治理經驗運用在新埔，從鄉親每天使用的設施開始改善。

談及傳統市場改造，鄭朝方表示，過去在竹北推動竹北市場、仁義市場的環境改善，以及即將完工的新社市場改造，過程中始終重視攤商生計與採買習慣。尤其新社市場攤商們看到前兩個市場改變後帶來的人潮，更是表達急迫優化的期待。

針對新埔市場，鄭朝方表示未來將與新埔鎮公所合作，共同盤點攤位設施、排水通風、地板防滑及公共廁所等項目，同時檢視市場周邊停車空間、行人動線與重要路口的交通安全。尤其市場有不少長輩前來採買，從走道是否平整、環境是否整潔，到停車是否便利，都應納入改善規劃，讓攤商有更好的經營環境，也讓鄉親買菜更安全、更方便。

鄭朝方表示，未來將整合新埔市場與老街商圈，從街區指標、步行環境及公共設施著手，串聯粄條、桔醬、柿餅及在地農產，帶動傳統店家與地方產業商機。

鄭朝方指出，過去3年多在竹北推動市場改造、道路改善及公共設施升級，累積治理經驗，未來將運用在新埔，逐步改善市場環境、周邊交通與商圈發展，讓市場更好逛、攤商更好做生意。

鄭朝方表示，未來將整合新埔市場與老街商圈，從街區指標、步行環境及公共設施著手。圖／鄭朝方競辦提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天展開市場掃街行程，首站選在新埔第一公有零售市場。圖／鄭朝方競辦提供