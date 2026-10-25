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鄭麗文竹北站台稱吳子嘉遭司法追殺 「因他挑戰鄭氏王朝的特權」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
黨主席鄭麗文指出，這次面對的民進黨是背後黑金、特權家族勢力。圖／徐欣瑩競辦提供
黨主席鄭麗文指出，這次面對的民進黨是背後黑金、特權家族勢力。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及竹北市長參選人吳旭智今天早上成立竹北聯合競選總部，黨主席鄭麗文指出，這次面對的民進黨是背後黑金、特權家族勢力，民進黨甚至動用司法要抓人美麗島電子報董事長吳子嘉，「只因為他在挑戰鄭氏王朝的特權」。

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鄭麗文表示，戰後蔣經國、孫運璿推動工研院、打造竹科，讓新竹成為全球矚目的科技重鎮。她指出，新竹縣作為台灣產業心臟，需要具備前瞻視野、執行力且接地氣的領航者，提升生活品質與教育資源，讓新竹從珍珠蛻變為閃耀全球的寶石，並稱徐欣瑩、吳旭智同為理工博士，是新竹縣、竹北市所需的人才。

鄭麗文說，我們面對的民進黨是背後黑金、特權家族勢力，民進黨甚至動用司法要抓人美麗島電子報董事長吳子嘉，「只因為他在挑戰鄭氏王朝的特權」。因此這一場選舉是為了公平正義、是為了護國神山繼續耀眼全球、是為了竹北、新竹的未來，拜託大家「超越顏色、超越黨派」，用選票支持徐欣瑩和吳旭智，支持最清白、最亮眼的候選人。

徐欣瑩以交通政見為主軸，表示將與同為理工博士的吳旭智攜手改善竹北交通，提出16大交通建設，並導入AI全動態交通流控系統，透過大數據即時調整號誌，盼減少20%塞車時間。此外，也將建置智慧公車、智慧停車系統，提升公車準點率、方便民眾找車位，並推動YouBike前30分鐘免費、增加站點，完善最後一哩路。

徐欣瑩說「媽媽是家庭最大的支持力量」，政府也會全力協助照顧女性，因此推出全台金額最高的生育補助大禮包一胎十萬元，二、三胎也都比照。以及女性一次性免費健康檢查，並規畫國際級多功能展演中心、各類運動休閒空間及室內兒童遊樂園，提供孩子展現天賦的舞台，也讓年輕家庭有更多親子活動選擇。

吳旭智誓言成為「竹北的總工程師」，不會只是上台唱歌表演，而是全力照顧市民的安全，他幫大家打造舞台、不是給自己，而是讓市民發光發熱。但票投吳旭智之外，縣長更是決定新竹縣未來 10 年、20 年的發展，吳強調竹北唯有「縣市合一」，才能夠讓竹北升級，因此懇託大家全力支持紮根竹北、最懂新竹縣的徐欣瑩。

徐欣瑩以交通政見為主軸，表示將與同為理工博士的吳旭智攜手改善竹北交通，提出16大交通建設，並導入AI全動態交通流控系統。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩以交通政見為主軸，表示將與同為理工博士的吳旭智攜手改善竹北交通，提出16大交通建設，並導入AI全動態交通流控系統。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及竹北市長參選人吳旭智今天早上成立竹北聯合競選總部。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及竹北市長參選人吳旭智今天早上成立竹北聯合競選總部。圖／徐欣瑩競辦提供

鄭麗文 吳子嘉 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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