中市藍議員參選人有獎徵答送太陽餅 盧秀燕在台上當場制止收回

台中市長盧秀燕上午參加要競選連任的市議員劉士州的競選總部成立，當她致詞後，劉士州在台上舉辦有獎徵答，但送出的禮物是太陽餅禮盒；盧認為不妥，當場制止並要求收回，於是立即把剛送出的禮盒收回，改用一瓶礦泉水交換。盧受訪時說，她當劉的榮譽主任委員，要做的就是這個，而劉也表示，已當場「從善如流」收回。

對於為何會舉辦有獎徵答而送太陽餅禮盒？劉士州說，日前他參加台中購物節記者會，局長張峯源有送他太陽餅，於是心想就用此場合來宣導購物節。他認為有獎徵答沒有對價關係，純粹是要宣導購物節，甚至還為此擺了看板，就是想提醒大家，就像盧市長所講的，大家多注重經濟民生，不是只有注重選舉活動。

但送太陽餅是否會有疑義？他說，其實沒有，現在是風聲鶴唳，這個不對，像有些候選人送的餐點，一個便當就超過一百元了；為什麼要把選舉搞得這麼混亂。我們是要查賄選，而不是有肅殺風氣；檢調應該要好好去思考一下。至於所送出的一份太陽餅已主動收回。

記者看到舞台旁桌上擺著是10份太陽餅，劉進一步解釋，有獎徵答時間有限，原本只打算進行5題。其餘只是為了宣導。

劉士州是國民黨南屯區市議員，今年爭取7連霸，盧秀燕擔任榮譽主任委員上午前往致詞，未料，她才致詞完，劉士州就說要在台上舉辦「有獎徵答」，並問台中購物節是哪一個市長的構想，台下一位男市民回答「胡志強」後，他當場送出一份「陳允寶泉」太陽餅。盧秀燕當下馬上制止「不行會超過30元」（公職人員選舉罷免法相關規定），並要求收回太陽餅。盧秀燕還稱，送水才不會被對手講話。

盧秀燕離去時受訪說「都已換回來了、這就是她當主任委員要做的事」，盧的幕僚也說，盧事先根本不知會有此事，還好立即制止了。

要競選連任的台中市議員劉士州舉辦有獎徵答，並送太陽餅被市長盧秀燕制止。記者黃寅／攝影