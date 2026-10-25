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韓國瑜、費鴻泰為許原榮站台 諷台灣民主「腎虛」要吃六味地黃丸
選戰進入倒數，國民黨松山信義區議員參選人許原榮今上午競選總部成立，許現為立法院長韓國瑜辦公室主任，過去也擔任前立委費鴻泰辦公室主任，韓、費兩人也到場送上包粽祝賀，韓致詞更炮火全開，痛批執政黨大罷免、行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，呼籲台灣需要追逐更多正派政治人物。
許原榮今天競選總部成立，雖台北市長蔣萬安因視察災後復原狀況無法到場，但多位大咖包含立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰、台北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康、知名主持人王淺秋等多位藍委、里長均到場助陣。而費也曝光近日民調許在當選名單最後一名，非常危險盼能夠全力支持許。
韓國瑜原訂上午11時到場，不過由於前面行程有所耽誤，到活動尾聲才已壓軸嘉賓登場，一上台就獲得台下支持者熱情打氣加油，而他也大讚許原榮20多年來為松山信義選民做牛做馬，從費鴻泰助理到擔任他的辦公室主任，永遠心繫民眾，盼大家能夠支持、給許力量，回饋給鄉親。
話鋒一轉，韓國瑜也將砲口對準中央，韓表示，台灣民主現在很多地方都漏水，以前外賓來到立法院他都很驕傲，台灣是100%民主社會，現在已經越來越虛，更開玩笑稱自己這個年紀已經腎虛，「但心比腎還要虛」，從行政院不副署、反對黨全面大罷免，到底追逐什麼，更諷刺台灣民主政治「六味地黃丸」，台灣需要好人、正派的政治人物。
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