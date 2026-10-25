長者健保補助掀攻防 李四川競辦追問蘇巧慧：卓榮泰不副署妳支持嗎？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今受訪時，批評立法院三讀通過的長者健保免費法案未與行政院充分討論，違背憲政與預算法精神。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭反批蘇巧慧「說一套、做一套」，並追問，若行政院長卓榮泰未來不副署長者健保補助，蘇巧慧是否支持。

郭音蘭表示，在野黨推動長者健保排富免費，目的在減輕年輕家庭負擔，也照顧退休後收入有限的長輩，法案通過後可讓全國採一致標準。她批評，蘇巧慧雖口頭表示接受全國一致的社會福利，實際上卻反對相關法案。

郭音蘭也引用蘇巧慧所稱「不管是在任何的預算，都是要能夠跟行政院討論過後，大家有共同的共識才來前進」，質疑若未來卓榮泰堅持不副署，蘇巧慧究竟會選擇捍衛新北市民權益，或持續支持行政院立場。

談及財政收支劃分法，郭音蘭表示，新北市人均統籌分配款長年偏低，蘇巧慧擔任立委10年，卻未積極推動財劃法修正，如今反而批評相關修法方向。

郭音蘭並進一步將議題延伸至新北捷運建設補助、長者健保補助及恢復國定假日等議題，批評蘇巧慧過去多次選擇跟隨黨團立場，未站在新北市民角度發聲。

她表示，蘇巧慧應說明，在中央政策與新北地方利益出現衝突時，究竟會如何取捨，並批評蘇「黨意高於民意」，認為新北市民無法接受地方建設、預算及福利持續受到影響。