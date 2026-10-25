與黃國昌合體挺吳亞倫 李四川盼接棒侯友宜

民眾黨新北市議員參選人吳亞倫今早於三峽舉行競選總部成立茶會，民眾黨主席黃國昌、國民國民黨新北市長參選人李四川再度合體站台。李四川說希望大家支持他與吳亞倫，進入議會為鄉親打拼並接下侯友宜這一棒，讓新北市一棒接一棒越來越棒。

李四川致詞表示，他與吳亞倫都是第一次參選，自己的口才也沒有比她多好，但2人都抱持著讓新北更好、為新北做事的心。李四川說，希望年輕、努力的新人能進入議會，與他一起為新北市及土樹三鶯服務、打拚。他也請大家支持吳亞倫及其他民眾黨新北市議員參選人，一起進入議會為新北市打拚。

李四川說，現在新北大巨蛋設置在樹林，他要把新北市建設成南有巨蛋城、北有科學城。當然巨蛋城不止只有樹林，還包括土城、三峽、鶯歌，所有的建設都要把它發展成演唱經濟，讓選手或是歌手都能站上新北大巨蛋這個舞台。

黃國昌致詞時說，2023年柯文哲參選總統時，吳亞倫一個人在土樹三鶯、北大社區一帶幫柯文哲拉票，到現在已經有完整團隊投入新北市議員選舉。黃國昌說，民眾黨投入地方選舉就是要讓沒有背景、沒有派系、沒有關係的素人，只要有理想、能力及意願為人民做事，就有參政的舞台。

黃國昌表示，過去喊出黨政軍退出媒體的民進黨，如今變成黨政軍就是媒體，黃國昌痛批民進黨高官、綠營權貴把國家財產當成自己家的財產。這幾天雙北官員及民眾忙著準備防颱、救災，民進黨政府卻舉辦引發爭議的晚會，這樣的政治文化必須改變，貪腐結構必須翻轉。

黃國昌表示，吳亞倫與李四川或許都不是最會拿起麥克風講話的那個人，但都是默默做事、值得大家託付的人，並呼籲民眾11月28日出門投票，市長支持李四川、議員支持吳亞倫。

吳亞倫上台致詞時說，2023年柯文哲參選總統感動了許多人，她在三峽北大地區發起活動，從一個人到有了一群夥伴，是柯文哲讓我們走在一起。她相信台灣的政治需要有人堅持用科學、理性、務實的方式來解決問題。

吳亞倫說，自己是政治素人，從去年決定投入黨內初選，到成為民眾黨土樹三鶯議員參選人，過程中經歷不少波折與困難，但相信政治素人少一點包袱，就多一份為市民發聲、為地方做事的機會。她也呼籲支持者協助拉票、催票、顧票，希望透過這次選舉改變政治及選舉文化。

民眾黨新北市黨部主委周台竹肯定吳亞倫的熱情及地方經營，若吳亞倫順利當選市議員，將可為地方爭取市府更多資源與建設。

李四川到場後與黃國昌握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川與在場民眾握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川幫吳亞倫站台。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川，與民眾黨主席黃國昌合體，幫市議員參選人吳亞倫站台。記者黃子騰／攝影