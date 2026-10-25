台灣光復節吉日彰化「溪湖一姐」競總成立最特別 才藝表演沒冷場

薔琵颱風遠離，彰化縣今風和日麗且適逢假日，有多名鄉鎮市參選人、縣議員參選人成立競選總部，動輒上千人參加，場面都很盛大，各自展現平日經營的人脈及服務成果。

「溪湖一姐」縣議員陳玉姬擔任溪湖鎮婦女會理事長、溪湖鎮婦聯會主任委員，兼任湖埔社區大學校長，長期與地方社團互動密切，每年必舉辦婦女才藝表演和競賽促進聯誼，今申請封街在她的選民服務處前舉辦競總成立大會，逾千名來自縣議員第五選區（溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉）支持者到場，前縣長卓伯源也出席，熱鬧滾滾。

陳玉姬競總成立大會與眾不同的是婦女才藝團體表演，20多個婦女團體接力表演原住民、傳統民俗、團康等舞蹈，用行動表達相挺也讓競總成立沒冷場。縣議員陳玉姬說，身為人母和婦女、家有長輩，她問政向來重視孩子、婦女的權益及老人福利，唯有照顧好兒少、婦女和長者的生活，給他們有機會體味「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」快意人生，才不辜負選民對她的託付，未來她將繼續為溪湖區選民爭取福利和建設。

北斗鎮長顏宏霖在神社路舉行競總成立大會，上千人到場。田尾鄉長參選人劉美蘭在自家庭園舉行競總成立大會，擺300張座椅卻庭園擠得水洩不通，縣議員也是前鄉長劉淑芳、縣議員李浩誠與縣長參選人邱建富同台助選，顯示劉美蘭支持群眾跨黨派。縣議員蕭妤亘最為勤儉，沒租用舞台車、沒動員就在路邊搭帳篷舉行競總成立大會，仍有300多人到場支持。

彰化縣議員陳玉姬與前來表演助陣的婦女才藝團體合影。記者簡慧珍／攝影