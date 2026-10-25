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黃敏惠姪子黃政融競總成立 姑姑站台力挺、公開喊唯一支持張啓楷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷（左）、市長黃敏惠（中）與西區議員參選人黃政融（右）同台高舉雙手，黃敏惠公開表態「唯一支持張啓楷」接棒市政。記者李宗祐／攝影
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷（左）、市長黃敏惠（中）與西區議員參選人黃政融（右）同台高舉雙手，黃敏惠公開表態「唯一支持張啓楷」接棒市政。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠姪子黃政融投入嘉義市西區議員選舉，今天上午成立競選總部，黃敏惠親自站台力挺，回顧黃家三代服務地方歷程，期許姪子承擔責任、不負鄉親期待。藍白共推的市長參選人張啓楷也到場祝福，黃敏惠更當眾表態「我唯一支持張啓楷」，盼他接棒延續市政建設，成為現場另一項政治焦點。

2026九合一選舉

黃敏惠表示，父親黃永欽過世後，地方鄉親一路支持黃家，讓她從國大代表、立法委員到擔任4任嘉義市長，從政至今約30年，即將在約60天後卸任。如今弟弟黃國昇的兒子黃政融決定投入選舉，雖然家人起初有所不捨，但看見他的決心，最終全力支持。

黃敏惠說，參選不只是延續家族服務地方的精神，更代表必須承擔責任。黃政融為勤跑基層曬黑不少，體重也減輕7公斤，她提醒姪子，不能只有口號，更要付諸行動，落實「顧長者、挺中壯、陪青年、愛幼兒、拚交通」等政見。

黃敏惠談及嘉義重大交通建設時，也提到民進黨立委王美惠，表示過去無論公開或私下場合，都曾拜託王美惠一起向中央爭取嘉義高鐵聯外軌道建設及相關經費，希望中央重視嘉義的交通需求。她說，嘉義市長期面臨重大交通建設需求，高鐵聯外軌道攸關嘉義未來發展，不能一再延宕，尤其中央過去已有相關承諾，行政院應儘速兌現，核定建設計畫與經費，讓嘉義市不再被邊緣化。

黃敏惠隨後肯定張啓楷過去擔任媒體人及立委期間，持續關心嘉義發展，協助爭取高鐵聯外軌道、治水及地方建設經費。她表示，嘉義還有許多重大建設需要中央支持，希望未來市政能夠延續，並當眾向鄉親懇託，市長選戰「我唯一支持張啓楷」，盼他接棒帶領嘉義持續發展。

張啓楷表示，從黃永欽到黃敏惠，黃家長期投入地方服務，黃政融在長輩耳濡目染下，展現誠懇、謙遜的態度。他與黃政融近來一起走訪市場、社區，兩人都曬黑、瘦了不少，自己減重6公斤，黃政融則瘦了7公斤。他也向鄉親懇託，除了支持他參選市長，也希望讓黃政融進入議會，未來共同推動嘉義高鐵聯外輕軌、長照及敬老卡搭乘計程車、就醫掛號費抵免等政策。

黃政融表示，從阿公黃永欽到姑姑黃敏惠，家族服務地方約60年，長輩始終教導他「做該做的事、做對的事，努力去做不要放棄」，自己首次投入選舉，仍有許多需要學習之處，感謝鄉親長期支持，也會珍惜長輩留下的服務基礎，全力以赴，不辜負大家期待。

黃敏惠最後也呼籲鄉親團結支持年輕世代投入公共事務，期許黃政融秉持「正派、善良」精神，踏實服務地方，以實際行動爭取市民認同。

嘉義市西區議員參選人黃政融（前排左三）競選總部今天成立，市長黃敏惠（前排右二）與支持者手持競選扇合影，現場氣氛熱絡。記者李宗祐／攝影
嘉義市西區議員參選人黃政融（前排左三）競選總部今天成立，市長黃敏惠（前排右二）與支持者手持競選扇合影，現場氣氛熱絡。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠（左）為姪子黃政融（中）披彩帶後，與家族長輩一同高舉雙手，展現黃家三代服務地方的傳承意義。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）為姪子黃政融（中）披彩帶後，與家族長輩一同高舉雙手，展現黃家三代服務地方的傳承意義。記者李宗祐／攝影

嘉義市西區議員參選人黃政融今天上午成立競選總部，現場擺設香案及供品舉行祈福儀式，支持者與地方人士到場參與。記者李宗祐／攝影
嘉義市西區議員參選人黃政融今天上午成立競選總部，現場擺設香案及供品舉行祈福儀式，支持者與地方人士到場參與。記者李宗祐／攝影

張啓楷 黃敏惠 姪子 2026九合一選舉 嘉義市選舉 競選總部

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