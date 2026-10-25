影／謝龍介站台議員陳昆和 痛批台南縣市合併至今溪北毫無建設邊緣化

國民黨台南市長參選人謝龍介今天為大北門區市議員陳和競選總部成立站台，前台南縣長蘇煥智夫婦到場支持陳昆和。謝龍介說，現在看得到的建設都是老縣長做的，縣市合併後原縣區看不到新建設、不斷邊緣化。

謝龍介痛批縣市合併後台南市政府首長主管官勾結不斷，「埋爐渣種出來的稻子有毒、你還是票投給他，太陽能板下方埋爐渣、水庫種電汙染，你還是要投給他」。

他說，連救命的消防車採購一輛消防局長都能夠拿回扣300萬、10輛就3000萬，經發局長拿紅包還要「小姐陪睡」，現在人都被抓去關了。

謝龍介稱讚陳昆和服務不分黨派，當初台南鐵路東移案也和他合力監督市長賴清德與市政府，呼籲現場近3千名支持者，與大北門海線地區鄉親務必支持陳昆和，一起讓台南政黨輪替、他只做一任來好好的改造翻轉大台南。

陳昆和說，雖然家族挺藍，但是他也為民進黨助選多年，平日有需要中央政府的任何建設，民進黨立委陳亭妃都大力幫助爭取，有需要謝龍介協助的地方，他也義不容辭。這次選舉陳亭妃、謝龍介都來站台，證明他服務鄉親，不分藍綠，能夠得到各方支持。

台南市議員陳昆和成立競選總部，謝龍介站台痛批台南縣市合併至今溪北毫無建設邊緣化。記者周宗禎／攝影

台南市議員陳昆和成立競選總部，謝龍介站台痛批台南縣市合併至今溪北毫無建設邊緣化。記者周宗禎／攝影

台南市議員陳昆和成立競選總部，謝龍介站台痛批台南縣市合併至今溪北毫無建設邊緣化。記者周宗禎／攝影

台南市議員陳昆和成立競選總部，謝龍介站台痛批台南縣市合併至今溪北毫無建設邊緣化。記者周宗禎／攝影

台南市議員陳昆和成立競選總部，謝龍介站台痛批台南縣市合併至今溪北毫無建設邊緣化。記者周宗禎／攝影