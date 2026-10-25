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影／韓國瑜：心比腎還虛 要如何向外界推薦台灣民主

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）上午出席台北市議員參選人許原榮（左）競選總部成立大會。韓國瑜表示，立法院最高民意機構，三讀通過的法案，行政院長不覆署。去年，不分好壞全部反對黨立委大罷免，想想看我們到底在追求什麼樣的民主？  記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右）上午出席台北市議員參選人許原榮（左）競選總部成立大會。韓國瑜表示，立法院最高民意機構，三讀通過的法案，行政院長不覆署。去年，不分好壞全部反對黨立委大罷免，想想看我們到底在追求什麼樣的民主？  記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜今天上午出席台北市長蔣萬安、台北市議員參選人許原榮聯合競選總部成立大會。前立委費鴻泰、台北市前市長郝龍斌、媒體人趙少康、王淺秋、立委賴士葆、王鴻薇、洪孟楷、徐巧芯、許宇甄、李彥秀、台中市副市長鄭照新、台北市議會議長戴錫欽及台北市民政局長陳永德等人也到場出席。

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許原榮過去的兩位老闆、前立委費鴻泰與立法院長韓國瑜，現場一起送上粽子與包子，預祝許原榮選戰「包中」，韓國瑜致詞時表示，過去幾年，他很驕傲地向外國訪客介紹台灣是百分之百的民主社會，由人民作主、透過選票選出優秀的政治人物為民服務，讓他感到相當驕傲。不過，韓國瑜話鋒一轉表示，現在「心比腎還要虛」，質疑這樣的情況要如何向外界推薦台灣民主。

韓國瑜指出，立法院是最高民意機關，立法院三讀通過的法案，行政院長卻不副署；去年則發生反對黨立委大罷免。韓國瑜表示，這些情況令人思考，台灣究竟在追求什麼樣的民主。韓國瑜也向松山、信義區選民推薦許原榮，表示政治最基本、最樸素的道理，就是選出正派、優秀的民意代表。他說，讓許原榮代表松山、信義區進入台北市議會，嚴格監督市政、服務地方，並表示相信許原榮不會讓大家失望。

媒體人趙少康（左）上午出席台北市議員參選人許原榮（右）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影
媒體人趙少康（左）上午出席台北市議員參選人許原榮（右）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜（右二）與前立委費鴻泰（左一）上午出席台北市議員參選人許原榮（中）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右二）與前立委費鴻泰（左一）上午出席台北市議員參選人許原榮（中）競選總部成立大會。記者黃義書／攝影

韓國瑜 費鴻泰 王淺秋 2026九合一選舉 台北市選舉

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