張國威競總成立 3競爭對手到場同聲齊喊「翻轉金門」

無黨籍金門縣長參選人張國威今天成立金城鎮競選總部，另3名無黨籍縣長參選人李文良、梁文韜、張火木均出席，4人攜手共喊：「理念相同，目標一致，翻轉金門」。

張國威繼成立金沙鎮、金湖鎮競選服務處，今天上午於金城鎮成立競選總部，均為無黨籍的參選人李文良、梁文韜、張火木出席，4人攜手共喊「理念相同，目標一致，翻轉金門」。

李文良致詞表示，選舉應該是歡樂、彼此祝福，並說明各自競選理念讓選民選擇，「是一場君子之爭，也是一場公平競爭」；大家都有各自想為金門規劃未來發展願景、策略與目標，所以是目標一致，大家都想讓金門更好。

張火木指出，金廈大橋、翔安機場的紅利，縣政府不應該裝鴕鳥；梁文韜則現場喊話，金門人不賣票，「如果沒有人賣票，就不會有人買票」。

此外，民眾黨議員參選人尚文凱、楊霈璿、金城鎮民代表參選人汪松威、金寧鄉民代表參選人翁明惠也都出席活動，共喊「金門要發威，要選張國威」。前議員陳滄江也出席祝福。

張國威致詞指出，此次主張分為三部分，政治上要建立清廉政府，「貪腐是一切問題的根源」；經濟方面要打造金門為國際旅遊島，並加強金門酒廠行銷、品牌；文化方面則要發揚金門閩南、戰地、僑鄉等文化。

金門縣長今年共7人競逐，分別是國民黨參選人陳玉珍，無黨籍參選人李文良、張國威、梁文韜、黃世團、洪和成、張火木。