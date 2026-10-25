賴瑞隆連跑多場市議員競總成立 陳其邁扮「母雞」挺他當選、議會過半

高雄市多位議員參選人今天成立競選總部，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天將連跑4場，高雄市長陳其邁今天一早出席黨籍議員鄭光峰競總成立，扮演「母雞」和賴瑞隆同台，喊話市長當選，議會過半，延續他第一名的市政成績。

今天民進黨議員參選人鄭光峰、林智鴻、蔡秉璁、邱俊憲等人成立競選總部，市長參選人賴瑞龍行程滿檔，從早到晚站台拚輔選。

賴瑞隆說，選舉倒數34天，除了市長當選外，議會也要拚過半，才能延續市長陳其邁在產業、交通上的卓越政績，他會與陳其邁共同力挺議員勝選。

今天上午10點半，前鎮、小港市議員鄭光峰競總成立，賴瑞隆勤守立委「本命區」，台下估逾千人到場，賴瑞隆說，他很感謝前鎮、小港選民支持，也希望今年市長選舉，小港區「票要開得漂亮，不能漏氣，讓前鎮、小港出一位市長」。

今競總成立，高雄市長陳其邁也到場力挺，他笑說，他自鄭光峰出道時兩人就認識，「雖然我看起來比鄭光峰年輕，但實際比他年長好幾歲」，賴瑞隆對高雄熟悉，公督盟評鑑20次優秀立委，已經比陳其邁還要優秀。

陳其邁說，台北有沈伯洋，頭腦動得快，若選上台北市長「台北不得了」，「台北沈伯洋對上高雄隆捲風」，還好高雄還有這幾年還有拚的空間，以後賴瑞隆當選要更拚，，市長當選，議會過半，延續他第一名的市政成績。

民進黨市議員鄭光峰（左四）今天成立競選總部，高雄市長陳其邁（左二）扮演「母雞」和賴瑞隆（左三）同台，喊話市長當選，議會過半，延續他第一名的市政成績。記者張議晨／攝影