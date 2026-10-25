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沈伯洋南北縫合說又拿市府政策當政見？ 蔣萬安競辦酸：理解如外地人
年底選戰倒數34天，民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊，引用跨市民大道空橋規畫，替沈伯洋的「南北縫合說」辯護。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰反問，照這邏輯，這項計畫恰恰證明，沈伯洋口中的南北連通，市府早已提出具體規畫。
「原本想替沈伯洋解套，結果卻幫忙證明，所謂新政見又是市府推動中的建設。究竟是在護航，還是在拆台？」楊沛緰指出，依北捷說明，跨市民大道空橋是配合西區門戶及台北長廊東延段計畫，針對地下連通動線複雜、部分路口禁止行人通行等問題提出的具體規畫。楊質疑，沈伯洋究竟要縫合哪一段空間？是要拆除高架道路，還是把市民大道下方的停車場填平？
楊沛緰指出，沈團隊若認為這項空橋規畫就是「南北縫合」，就更應說明沈伯洋的主張與市府既有規劃有何不同。「一面拿市府建設批評蔣萬安，一面又把相同政策方向捧成沈伯洋的新政見。沈團隊翻出市府政績，正好提醒最該補課的，就是沈伯洋。」
楊沛緰表示，過去阻隔台北南北交通的是鐵路，鐵路地下化後，南北往來才得以打通，交通壅塞也獲得改善。「市民大道恰恰是台北南北縫合的印記，沈伯洋卻把它說成切割城市的分界，對市民大道的理解，完全是外地人的想像。」
楊質疑，「從住宅、育兒到現在的南北連通，沈伯洋政見與市府現行政策高度重複，感謝沈團隊翻出市府建設，也提醒沈伯洋，換個名詞再提出，並不會變成新的城市願景。」
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