標案預算膨脹？竹北市公所：合法合規、勿為選舉抹黑抹煞基層努力

新竹縣長選戰白熱化，無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇近期頻頻針對竹北市長鄭朝方任內市政議題開火，這次再質疑多項活動標案契約變更金額暴增。竹北市公所回應，相關案件預算經代表會審議通過，後續也依政府採購法執行，一切合法合規。

陳冠宇質疑，竹北市公所部分活動標案決標後多次辦理契約變更，追加幅度從50%到191%，並質疑後續採限制性招標，是否規避代表會把關？

竹北市公所今回應，相關案件預算經代表會審議通過，後續也依政府採購法執行，過程均由財政、主計、政風單位監督審計，一切合法合規。

竹北市公所嚴正呼籲有心人士，切勿一再以不實言論、誤導社會大眾，惡意抹煞公所員工的辛苦與努力。

「竹北市公所辦理各項活動，質感與參加人數，都有一定程度的提升，已經是最好的證明」，公所嚴正澄清，請充分瞭解政府採購法、預算法等相關規定後再行評論，切勿為了選舉聲量，不斷以似是而非的說詞抹黑攻堅，竹北的市政進步與基層同仁的努力，不容許成為政治口水的犧牲品。