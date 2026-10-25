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江啟臣聯合黃馨慧巨型看板砸8車 何欣純：颱風發生意外大家都不樂見

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。圖／讀者提供
國民黨市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。圖／讀者提供

薔琵颱風襲台，國民黨台中市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的巨型看板因強風吹襲倒塌，砸壞多輛轎車，黃馨慧接獲媒體電訪時，以「在處理當中」急掛電話，影片一出引議論。對此，民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，這是颱風發生的意外，大家都不樂見，先諒解議員當下情緒的波動，相信她會好好處理。

2026九合一選舉

江啟臣與黃馨慧巨型看板設置在台中國際會展中心周邊停車場，前天下午不堪強風吹襲倒塌，多輛轎車被看板骨架砸中，車身毀損凹陷、受損，現場一片狼藉。有網友PO圖表示，看新聞到現場察看，發現車輛嚴重損毀，直喊「賠我一台車！」

事後，有媒體致電訪問黃馨慧，媒體詢問「是風太大嗎？」黃馨慧答「你覺得呢！正在處理當中，沒有空回你電話」，記者再問「會賠償嗎，對車主這邊」就被掛電話，影片播出後引發議論。

黃馨慧在前晚9時43分自錄影片說明，在獲知事故發生第一時間，團隊人員和相關廠商趕緊到現場緊急處置，新聞畫面中與記者通話當時，正在協調相關處置事宜；為了避免損害繼續擴大，也緊急調派吊車支援排除現況，確保周邊道路及民眾安全，並會清除現場及處理損害賠償事宜。

何欣純今出席吳中源競選總部成立大會受訪表示，發生這種事大家都不樂見，也不是她預期中的事，議員當下情緒可能沒這麼好，先諒解她情緒的波動，她後來也有承諾要好好處理，相信她會好好處理，畢竟這是颱風發生的意外，大家都不樂見。

何欣純 江啟臣 2026九合一選舉 薔琵颱風 台中市選舉

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