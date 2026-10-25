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鄭朝方任內活動經費暴增？陳冠宇爆「預算膨脹術」最高追加191%

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇發布影音，質疑竹北市長鄭朝方任內多項活動標案契約變更金額暴增。圖／翻攝自陳冠宇影音
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇發布影音，質疑竹北市長鄭朝方任內多項活動標案契約變更金額暴增。圖／翻攝自陳冠宇影音

新竹縣長選戰白熱化，無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇質疑，市長鄭朝方任內活動標案契約變更暴增，其中「兒童發展諮詢與親子活動」從195萬追加373萬、增幅191%。竹北市公所回應，一切合法合規，勿為選舉聲量抹黑。

2026九合一選舉

曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇發布影音，前陣子與竹北西區縣議員參選人陳秀玲討論民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方任內活動經費問題，查詢後發現不少案件契約變更金額大增。

他指出，何淦銘市長任內幾乎沒有透過契約變更擴增活動費用，反觀鄭朝方任內，除了竹北東區菜市場解約多花2200萬元，活動標案契約變更後，招標方式也改為限制性招標（未經公開評選或公開徵求）。

陳冠宇以購車比喻，若原本花80萬元買車，交車時卻被告知配備升級須付160萬元，民眾一定難以接受。他質疑，為何活動經費無法一次評估到位，須透過後續變更追加？第一標出去後，後續契約變更為何使用限制性招標？資料內15案契約變更增幅從50%到191%，是否有知會代表會？

陳冠宇指出，依政府電子採購網資料，「2026竹北光節」原決標780萬元，後續三次契約變更追加1273萬元，膨脹率163%；「兒童發展諮詢與親子活動」決標195萬元，追加373萬元，增幅191%。

他批評，第一階段以最有利標公開評選，得標後巨額追加款卻轉為「未經公開評選」的限制性招標，質疑是否架空政府採購法公平防線及代表會把關。要求竹北市公所說明，活動經費增加的必要性及程序。

無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇發布影音，質疑竹北市長鄭朝方任內多項活動標案契約變更金額暴增。圖／翻攝自陳冠宇影音
無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇發布影音，質疑竹北市長鄭朝方任內多項活動標案契約變更金額暴增。圖／翻攝自陳冠宇影音

無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇發布影音，質疑竹北市長鄭朝方任內多項活動標案契約變更金額暴增。圖／翻攝自陳冠宇影音
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鄭朝方 陳冠宇 預算 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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