出席新人競總成立 黃世杰喊告別幽靈公車、市黨部主委催票怒批張善政

民進黨桃園市蘆竹區議員參選人胡家智今成立競選總部，民進黨桃園市長參選人黃世杰、桃園市黨部主委張火爐等人到場站台。黃世杰喊出讓胡家智進議會、自己進市府，強調捷運綠線通車後應同步翻新公車路網，並以台積電回到桃園為契機推動產業升級；張火爐則把砲口對準桃園市長張善政，呼籲選民讓年輕團隊接棒。

胡家智競選總部今上午在蘆竹區仁愛路一段成立，黃世杰、張火爐、立委張雅琳、學者范世平等人到場助講，多名里長、社區理事長及支持者到場相挺。

黃世杰表示，蘆竹正值發展關鍵期，捷運綠線通車在即，除場站周邊設施要加速到位，大眾運輸接駁及公車路線更應全面翻新，告別幽靈公車；大竹、南崁、山鼻、山腳快速發展，停車、公園、托育及教育等問題都要加速解決，盼讓胡家智進議會、自己進市府，以年輕團隊改變官僚作風。

黃世杰指出，台積電回到桃園後，不應只有龍潭、平鎮、楊梅受惠，蘆竹擁有許多產業及隱形冠軍，未來應整合製造、系統及軟體能量，帶動桃園產業全面升級，把好的工作留在桃園，讓年輕人不用每天跑到竹科、台北上班。

張火爐表示，自己近3、4個月跑了近50場選舉活動，胡家智能獲得許多里長及地方人士站台並不容易，顯示長期地方經營獲得肯定。他直言胡家智選情「非常告急」，呼籲支持者不能認為穩當選就鬆懈，最後階段一定要全力拉票、固票。

張火爐也把砲口轉向張善政，直指與鄭文燦擔任市長時頻繁跑基層活動相比，張善政地方行程不夠勤快，呼籲選民11月28日讓張善政退休，讓年輕、有行動力的黃世杰改變桃園。

胡家智表示，自己長期投入教育、公益及社區工作，未來主張爭取蘆竹設立技術型高中，並增加立體、地下停車空間及尖峰時段點對點接駁，串聯捷運綠線、機場捷運；敬老愛心卡則爭取提高至每月1200點並擴大使用範圍，盼以新人力量進入議會服務蘆竹。