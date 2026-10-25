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李四川、邱烽堯聯合競總成立 韓國瑜細數「三個苦」力挺李四川

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
立法院長韓國瑜（右二）到中和站台，致詞時以「三個苦」形容李四川，盼選民讓他「苦盡甘來」。記者張策／攝影
立法院長韓國瑜（右二）到中和站台，致詞時以「三個苦」形容李四川，盼選民讓他「苦盡甘來」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川與新北市議員邱烽堯今在中和成立聯合競選總部，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜先後到場站台，立委張志倫、林德福及多名地方里長也出席。侯友宜先抵達現場致詞，接近尾聲時，韓國瑜與李四川一同進場，現場隨即爆出大批歡呼聲，支持者高喊加油、凍蒜，氣氛瞬間升溫。

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侯友宜致詞時表示，中和未來仍有不少地方建設需要持續推動，希望李四川與邱烽堯能一起接棒、繼續為地方努力，也拜託鄉親支持兩人。侯友宜也提到，自己與邱烽堯是多年老朋友，肯定他長期在地方耕耘、服務，呼籲支持者讓邱順利連任。

就在侯友宜致詞接近尾聲時，韓國瑜與李四川一同進入會場，現場支持者紛紛起身鼓掌歡迎，不少人拿起手機拍照，歡呼聲此起彼落。侯、韓、李與邱烽堯同台，也成為上午活動最熱鬧的場面。

韓國瑜致詞時，以「圓與方」形容政治人物該有的態度，表示面對民眾要圓融、客氣，但面對事情則要方正、堅守原則，並以此稱讚邱烽堯對鄉親親切、問政則能堅持立場。他也提到李四川常說的「路平、燈亮、水溝通」，邱烽堯則再加上「老人、小孩笑眯眯」，盼在基礎建設之外，也兼顧長照、婦幼及交通安全。

談到李四川，韓國瑜則大篇幅回憶兩人在高雄市府共事經驗，稱李四川可以用「三個苦」來形容，第一是年輕時苦讀出身，第二是從政後能「苦民所苦」，第三則拜託選民讓他「苦盡甘來」。韓國瑜說，一般政治人物轉換跑道未必能立刻上手，但李四川若當選，「就職第二天就能完全進入狀況」。

韓國瑜也表示，政治人物面前有兩條路，「右邊一條路作威作福，左邊一條路做牛做馬」，他認為李四川選擇的是替民眾做牛做馬的一條路，呼籲中和鄉親全力支持。

邱烽堯則在致詞中提出未來中和7項承諾，包括交通減壓、加速都更、增加托育及育兒支持、改善行人與停車環境、推動產業創新、長輩在地安養，以及升級消防、防洪系統。他強調，「議員不是選舉的時候才會出現」，過去每年處理服務案件超過5000件，未來也會持續在地方扎根。

邱烽堯表示，中和捷運建設仍要加速，中和交流道也需要持續改善，公車班次也應增加；都更部分則主張建立更有效率的單一窗口，協助居民整合與審查。他也希望增加托育、育兒資源，讓年輕人「住得起、養得起、安心成家」。

李四川致詞時則聚焦中和都更及交通。他表示，中永和老屋多，居住安全是重要課題，目前都更面臨容積條件及行政審查等問題，未來若有機會回到新北，將與邱烽堯合作，加速推動老屋更新。

交通部分，李四川也提到將持續推動中和光復線，改善中和與台北間交通；長者政策則希望擴大敬老卡使用範圍，讓長輩使用更便利。

李四川最後也拜託中和支持者幫忙拉票、催票，並呼籲支持邱烽堯及地方里長。他表示，未來市府推動地方建設仍需要議會及基層合作，才能讓政策持續落實。

李四川（中）在中和聯合競選總部成立大會致詞，談及中永和都更、捷運及長者政策。記者張策／攝影
李四川（中）在中和聯合競選總部成立大會致詞，談及中永和都更、捷運及長者政策。記者張策／攝影

邱烽堯提出交通、都更、育兒、長照及防洪等中和建設主張。記者張策／攝影
邱烽堯提出交通、都更、育兒、長照及防洪等中和建設主張。記者張策／攝影

李四川抵達中和聯合競選總部成立大會，沿途向支持者揮手致意。記者張策／攝影
李四川抵達中和聯合競選總部成立大會，沿途向支持者揮手致意。記者張策／攝影

李四川、邱烽堯聯合競選總部成立大會吸引大批支持者到場，活動後眾人一同合影。記者張策／攝影
李四川、邱烽堯聯合競選總部成立大會吸引大批支持者到場，活動後眾人一同合影。記者張策／攝影

李四川、邱烽堯聯合競選總部成立，李四川（左三）與邱烽堯（右三）舉起大型加油棒，眾人一同高喊口號。記者張策／攝影
李四川、邱烽堯聯合競選總部成立，李四川（左三）與邱烽堯（右三）舉起大型加油棒，眾人一同高喊口號。記者張策／攝影

李四川抵達中和聯合競選總部成立大會，沿途向支持者握手致意。記者張策／攝影
李四川抵達中和聯合競選總部成立大會，沿途向支持者握手致意。記者張策／攝影

李四川、邱烽堯聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜（左起）、國民黨新北市長參選人李四川、新北市議員邱烽堯、立法院長韓國瑜同台高舉雙手加油。記者張策／攝影
李四川、邱烽堯聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜（左起）、國民黨新北市長參選人李四川、新北市議員邱烽堯、立法院長韓國瑜同台高舉雙手加油。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席李四川、邱烽堯聯合競選總部成立大會，致詞力挺兩人，盼地方建設持續接棒。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席李四川、邱烽堯聯合競選總部成立大會，致詞力挺兩人，盼地方建設持續接棒。記者張策／攝影

李四川抵達中和聯合競選總部成立大會，沿途向支持者握手致意。記者張策／攝影
李四川抵達中和聯合競選總部成立大會，沿途向支持者握手致意。記者張策／攝影

韓國瑜 邱烽堯 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

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