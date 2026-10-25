「洋流」是不是大罷免2.0？醫直指兩面手法：從獵巫到造神

民進黨台北市長參選人沈伯洋以「洋流」帶起政治風潮，也屢遭質疑是大罷免2.0。時事評論者、醫師沈政男分析，兩者組織動員高度重疊，但「洋流」包裝成溫暖破圈，本質上是大罷免的兩面手法，同樣抹紅抹黑，只是從肅殺獵巫到誇張造神。

沈政男指出，「洋流」是不是大罷免2.0，從操盤手吳思瑤是不是大罷免要角？其他競選團隊成員在大罷免期間也都參與，且民間團體、基層志工，一直到社群上的支持者，都有很高重疊。

宣傳動員，「洋流」與大罷免都是透過脆吸納支持者，都發行實體小物，希望人手相傳。此次選戰的最新做法就是洋流飄帶等小物，去年的大罷免則是印製帽子或面紙，宣傳上其實都是兩面手法，檯面上講不出正當論述，專靠社群抹紅抹黑。

他進一步表示，大罷免表面理由是藍白立委修惡法、擋預算，但講不通為何所有藍委都要罷掉，於是在沈伯洋的抹紅陰謀論助長之下，把藍白立委妖魔化，當成匪諜。而地方選舉應該要講政見，如今卻成了人設作戰，詆毀抹黑更誇張造神。

由於，台北市政早已上軌道，沈伯洋就算推出HEART五大政見，還做成電玩風的政策島，可細看就是空泛的小政見，瑣碎凌亂沒有架構與焦點。於是只能在脆上面進行人設作戰，詆毀蔣萬安的身世與個人特質，然後對沈伯洋進行誇張造神。

沈伯洋的造神，從在大家族成長、孝順、浪子回頭，到學霸、犯罪學專家、英文、口才等樣樣被稱讚，塑造成全能型政治人物，連堂姑也被讚，還有知名媒體人稱沈是20年來，台灣最出色的新崛起政治人物，若當選市長，將來也會當選總統！

他痛批，政治上難免造神，但「洋流」到了誇張離譜的程度，大罷免則是肅殺獵巫，一體兩面，都是台灣民主的末日啟示錄。尤其對照沈過去幾年撕裂台灣的言論，以及綠營這十年來藉由撕裂台灣社會以維繫政權的民粹手法，更是令人作噁。