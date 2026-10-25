快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流」是不是大罷免2.0？醫直指兩面手法：從獵巫到造神

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋8月率領台北隊26席議員及參選人，力拚全壘打。聯合報系資料照
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋8月率領台北隊26席議員及參選人，力拚全壘打。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋以「洋流」帶起政治風潮，也屢遭質疑是大罷免2.0。時事評論者、醫師沈政男分析，兩者組織動員高度重疊，但「洋流」包裝成溫暖破圈，本質上是大罷免的兩面手法，同樣抹紅抹黑，只是從肅殺獵巫到誇張造神。

2026九合一選舉

沈政男指出，「洋流」是不是大罷免2.0，從操盤手吳思瑤是不是大罷免要角？其他競選團隊成員在大罷免期間也都參與，且民間團體、基層志工，一直到社群上的支持者，都有很高重疊。

宣傳動員，「洋流」與大罷免都是透過脆吸納支持者，都發行實體小物，希望人手相傳。此次選戰的最新做法就是洋流飄帶等小物，去年的大罷免則是印製帽子或面紙，宣傳上其實都是兩面手法，檯面上講不出正當論述，專靠社群抹紅抹黑。

他進一步表示，大罷免表面理由是藍白立委修惡法、擋預算，但講不通為何所有藍委都要罷掉，於是在沈伯洋的抹紅陰謀論助長之下，把藍白立委妖魔化，當成匪諜。而地方選舉應該要講政見，如今卻成了人設作戰，詆毀抹黑更誇張造神。

由於，台北市政早已上軌道，沈伯洋就算推出HEART五大政見，還做成電玩風的政策島，可細看就是空泛的小政見，瑣碎凌亂沒有架構與焦點。於是只能在脆上面進行人設作戰，詆毀蔣萬安的身世與個人特質，然後對沈伯洋進行誇張造神。

沈伯洋的造神，從在大家族成長、孝順、浪子回頭，到學霸、犯罪學專家、英文、口才等樣樣被稱讚，塑造成全能型政治人物，連堂姑也被讚，還有知名媒體人稱沈是20年來，台灣最出色的新崛起政治人物，若當選市長，將來也會當選總統！

他痛批，政治上難免造神，但「洋流」到了誇張離譜的程度，大罷免則是肅殺獵巫，一體兩面，都是台灣民主的末日啟示錄。尤其對照沈過去幾年撕裂台灣的言論，以及綠營這十年來藉由撕裂台灣社會以維繫政權的民粹手法，更是令人作噁。

罷免 大罷免 沈政男 2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「洋流」支持者與大罷免是同一批人？Meta AI一句話引熱議

蔣萬安投入防災 沈伯洋照常跑選舉 王鴻薇：洋流遇颱變亂流

洋流衝擊…北市藍綠小雞不懼對決 謹慎應戰

影／洋流到新竹！沈伯洋、莊競程合體車掃 南寮漁港爆人潮

相關新聞

中市藍議員參選人有獎徵答送太陽餅 盧秀燕在台上當場制止收回

台中市長盧秀燕上午參加要競選連任的市議員劉士州的競選總部成立，當她致詞後，劉士州在台上舉辦有獎徵答，但送出的禮物是太陽餅禮盒；盧認為不妥，當場制止並要求收回，於是立即把剛送出的禮盒收回，改用一瓶礦泉水交換。盧受訪時說，她當劉的主任委員，要做的就是這個，而劉也表示，已當場「從善如流」收回。

長者健保補助掀攻防 李四川競辦追問蘇巧慧：卓榮泰不副署妳支持嗎？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今受訪時，批評立法院三讀通過的長者健保免費法案未與行政院充分討論，違背憲政與預算法精神。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭反批蘇巧慧「說一套、做一套」，並追問，若行政院長卓榮泰未來不副署長者健保補助，蘇巧慧是否支持。

鄭麗文竹北站台稱吳子嘉遭司法追殺 「因他挑戰鄭氏王朝的特權」

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及竹北市長參選人吳旭智今天早上成立竹北聯合競選總部，黨主席鄭麗文指出，這次面對的民進黨是背後黑金、特權家族勢力，民進黨甚至動用司法要抓人美麗島電子報董事長吳子嘉，「只因為他在挑戰鄭氏王朝的特權」。

韓國瑜、費鴻泰為許原榮站台 諷台灣民主「腎虛」要吃六味地黃丸

選戰進入倒數，國民黨松山信義區議員參選人許原榮今上午競選總部成立，許現為立法院長韓國瑜辦公室主任，過去也擔任前立委費鴻泰辦公室主任，韓、費兩人也到場送上包粽祝賀，韓致詞更炮火全開，痛批執政黨大罷免、行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，呼籲台灣需要追逐更多正派政治人物。

與黃國昌合體挺吳亞倫 李四川盼接棒侯友宜

民眾黨新北市議員參選人吳亞倫今早於三峽舉行競選總部成立茶會，民眾黨主席黃國昌、國民國民黨新北市長參選人李四川再度合體站台。李四川說希望大家支持他與吳亞倫，進入議會為鄉親打拼並接下侯友宜這一棒，讓新北市一棒接一棒越來越棒。

黃敏惠姪子黃政融競總成立 姑姑站台力挺、公開喊唯一支持張啓楷

嘉義市長黃敏惠的姪子黃政融投入嘉義市西區議員選舉，今天上午成立競選總部，黃敏惠親自站台力挺，回顧黃家三代服務地方歷程，期許姪子承擔責任、不負鄉親期待。藍白共推的市長參選人張啓楷也到場祝福，黃敏惠更當眾表態「我唯一支持張啓楷」，盼他接棒延續市政建設，成為現場另一項政治焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。