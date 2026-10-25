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蔣萬安競總明成立…邀市民來應援區、同樂區為台北加油

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供
台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供

年底選戰倒數34天，台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。另，競總今也公布新人事，由立委葛如鈞擔任SI總幹事、立委牛煦庭擔任文宣總幹事。

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並且由「風向株式會社」總監韋淳祐發布「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，向守護市民安全的第一線公務人員致敬。

蔣萬安競選總部表示，結合「台北安可」與「市民主場」，讓市民一同交流，讓支持台北繼續向前的力量更加凝聚。今天率先亮相的「安可應援區」，棒球場佈景呼應「市民主場」概念，搭配應援小物，營造一起為台北加油的熱情氛圍；「市民同樂區」則讓市民輕鬆互動，後續還有更多空間與內容將陸續解鎖，敬請期待！

競總總幹事羅智強表示，這次競選總部採取總幹事群運作模式，打破傳統部門框架，希望打造快速、扁平化、任務導向的選戰團隊。因此今天再新增葛如鈞委員擔任SI總幹事、牛煦庭委員擔任文宣總幹事，希望未來將結合 AI 科技、網路及社群傳播，讓市民更快速了解蔣萬安市長任內的各項市政成果與未來願景。

針對颱風過後的災後復原，競總執行總幹事徐巧芯表示，過去市府團隊修剪樹木、移除病變樹木，卻遭受大量抹黑的輿論壓力。但歷經這次颱風，證明市府同仁是基於專業判斷、防災準備，努力守護市民生命財產安全。我們也看到有很多里長、民眾站出來聲援辛苦的基層同仁，希望所有市民都可以看見第一線同仁的付出，也支持市府持續為台北做正確的事。

競總發布「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，讓玩家沿著行道樹巡邏，辨識並清除感染褐根病的病樹，守護路人與車輛。遊戲設定未及時處理的病樹則會持續惡化、感染鄰近樹木；玩家還須排除「青鳥造謠阻撓」的關卡，趕在颱風來襲前完成清除任務。

競總表示，希望透過遊戲，讓民眾認識褐根病及病樹倒伏的風險，病樹處理攸關公共安全，不該讓造謠與政治操作阻礙必要的防災工作；在要求公務人員保護市民的同時，也應給予專業判斷應有的尊重與執行工作的空間，讓站在第一線的人員獲得更多理解與支持。

台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供
台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供

台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供
台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供

台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供
台北市長蔣萬安競選總部明正式成立，今天搶先開箱，以「台北安可・市民主場」為主題，率先公開「安可應援區」及「市民同樂區」，邀請市民走進競總、一起為台北加油。圖／蔣萬安競總提供

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