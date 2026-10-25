影／鄭麗文助選1天跑10場 首站基隆挺宋瑋莉 感謝女力擦亮國民黨招牌

國民黨主席鄭麗文今早基隆市，為前議長宋瑋莉競選連任助講時，以「女力」為主軸，感謝女性政治人物，不管是執政的地方政府、立法院的戰將和戰神，以及像宋瑋莉這樣的地方基層民代，在國民黨這些年在野的時候，撐起國民黨這塊金字招牌。

鄭麗文今天安排10場助選行程，首站出席宋瑋莉競選總部成立大會。她說，要再一次感謝包括宋瑋莉在內的所有女性從政同志，也要感謝在座所有長期關心國民黨，支持國民黨的女性，「感謝你們，有你們真好。」

「主席比較偏心哦」，鄭麗文像女性表達謝意後，接著說「男生也很重要」，並看了台上宋瑋莉團隊競選幹部，指好多人是男生的，跟在場女性支持說，遇到男性朋友們，「我們加減（多少）要撒嬌一下」，因為我們問政很犀利，但是經營很細心，我們是有溫度的，我們是溫暖的。

鄭麗文說，宋瑋莉擔任這麼多屆議員，在基隆的深耕，照顧、耕耘、服務基隆的基層，完全無私的為國民黨，為地方付出，這樣的精神令她感佩。雖然連任多屆，但選舉絕對不可能放鬆，不能大意。選舉沒有穩贏的，票還沒有開出來都不知道輸贏，所以拜託大家集中選票，11月28日基隆市長謝國樑1票，宋瑋莉1票，大家一起拚，一定要贏。