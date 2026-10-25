蘇巧慧站台張維倩 提六大福利政見、推中和都更與生醫產業

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席新北市議員張維倩聯合競選總部成立大會，肯定張維倩從地方助理、律師到連任兩屆議員的歷程已是民進黨在新北的「隊長」。蘇巧慧表示，張維倩與她共同提出六大福利政見，從兒童照顧、長輩福利到照顧者支持，希望減輕家庭負擔；未來也將以雙和醫院為核心，推動生技醫療產業發展，並加速中和都市更新，打造更宜居的生活環境。

蘇巧慧致詞時表示，張維倩從前議員張瑞山擔任議員時期，就在身旁擔任助理，一步步成為獨當一面的律師，當選議員後也持續深耕地方、展現服務成果，張維倩不僅在中和累積地方基礎，也成為民進黨在新北的重要力量。

蘇巧慧指出，她與張維倩共同提出六大福利政見，其中多項聚焦兒童照顧，包括疫苗、門診補助及營養午餐，希望讓孩子獲得更完善的照顧；長輩方面則提出假牙及敬老卡等福利，並強調政策不能只照顧兒童與長者，也要減輕中間世代父母的負擔，甚至讓承擔照顧責任的人也能獲得支持。

蘇巧慧也提出中和未來的產業發展構想表示，雙和醫院已是教學醫院，也是智慧醫療及生技醫療研發中心，若能以雙和醫院為核心，結合周邊灰磘一帶的工廠、土地及廠房資源，並由市府積極協助產業進駐，有機會串聯相關產業鏈，讓中和進一步發展為北台灣的重要生技醫療據點。

蘇巧慧也提到，中和過去以精密機械、印刷等傳統產業聞名，未來除協助既有產業升級，也要持續完善交通、學校等基礎建設，並保存地方文化，將推動擴大中和土地公文化季，讓在地信仰與歷史文化被更多人認識。

蘇巧慧指出，中和都市更新具有發展空間，市府應加速推動相關計畫，改善城市街廓及生活環境，讓長輩、孩子及各世代居民都能安居樂業。她並強調，市長的施政決心與態度，將影響城市建設推進的速度。

蘇巧慧表示，自己已走過800多天的選戰歷程，距投票日剩下34天，這段期間持續走訪地方、提出城市願景，希望以具體政策回應民眾需求。