影／洋流到新竹！沈伯洋、莊競程合體車掃 南寮漁港爆人潮

洋流到新竹！民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流號」，於今天跨出台北，與民進黨新竹市長參選人莊競程在南寮共同車掃，吸引大批支持者前來，也特別帶領兩位同名的夫人「心慧」一同亮相，「心慧連線」成為全場矚目焦點。

選戰進入倒數階段，台北、新竹兩地選情持續升溫，南寮漁港一早就湧入大批支持者，沿路擠滿人潮。民眾手拿「洋流飄帶」、「程洋飄帶」，揮舞助陣，現場此起彼落響起「凍蒜！莊競程凍蒜！沈伯洋凍蒜！」的加油聲，吶喊聲與人潮交織，現場氣氛熱烈。

沈伯洋表示，台北與新竹都是科技重鎮，近期也都關注河岸、海岸治理議題，莊競程今天帶他到海邊，讓他感受到地方治理議題的重要性。他說，兩人背景相似，都是教授、曾任立委，現在也都投入市長選戰，更巧的是，兩人的妻子都叫「心慧」，讓這次行程別具意義。

民進黨新竹市長參選人莊競程表示，今天兩人的妻子「心慧」都到場陪同，為他和沈伯洋加油打氣。他笑說，兩人還有一個相似之處，就是都是「I人」，希望未來能一起為城市打拚。

莊競程指出，台北是台灣首都，新竹則是台灣的科技首都，就像美國有矽谷，台灣的科技重鎮就在新竹。他也以沈伯洋的名字「洋流」為喻，期盼透過這股力量帶動選戰，讓台北、新竹都能順起來。

媒體追問，今天南寮現場人潮滿滿，甚至有民眾7點就來排隊。對此，沈伯洋笑著說，很高興參與車隊掃街活動，看到現場滿滿人潮，心中相當感動，感謝支持者利用星期日一早到場相挺，對大家的熱情感到非常感謝，也有些不好意思。他希望支持者的熱情能轉化為選票，在11月28日投票後開出漂亮的成績單。

民眾手拿「洋流飄帶」、「程洋飄帶」，揮舞助陣，現場此起彼落響起「凍蒜！莊競程凍蒜！沈伯洋凍蒜！」的加油聲。記者郭政芬／攝影

兩位同名的夫人「心慧」一同亮相，「心慧連線」成為全場矚目焦點。記者郭政芬／攝影

南寮漁港一早就湧入大批支持者，民眾熱情高喊凍蒜。記者郭政芬／攝影